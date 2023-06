Una jura de bandera con 175 civiles

No fue un acto más de los muchos que se celebran cada año en Monforte. El público destacó la solemnidad y se mostró sorprendido por la cantidad de gente, unas 175 personas, que participaron en la jura de bandera civil celebrada este sábado en la explanada de A Compañía.

Los militares dispusieron todo para que quienes lo deseasen mostrasen fidelidad y lealtad a España a través de la bandera. Los 175 civiles, de Monforte y otras poblaciones de la Ribeira Sacra, circularon de uno en uno según decían sus nombres. Justo al llegar al centro de la plaza les esperaba la bandera, que debían besar.

José Tomé y el almirante presidieron el acto. PIÑEIRO/MONTERO

El alcalde en funciones, José Tomé, presidió el acto junto al almirante del Arsenal de Ferrol, Ignacio Frutos Ruiz, quien pasó revista a las tropas antes de dar comienzo a la jura, a la que asistió la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez.

Miembros de la administración local se sumaron. En concreto, fueron la teniente de alcalde en funciones, Gloria Prada, y los ediles Iván Torres, José Luis Losada, Marina Doutón, Regina López, Margarita López y Miguel Tomé.

Caras conocidas. Hubo algunas entre los protagonistas. Es el caso del académico de Medicina Familiar de Galicia, Rosendo Bugarín; los deportistas Juan Carlos de la Torre y Nuria López; o el miembro de la asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra y exedil Manuel López Eiriz. Clausuró las juras el intendente de la Policía Local de Lugo, Jesús Piñeiro Santos.

Jóvenes y no tan jóvenes se animaron a mostrar fidelidad a la bandera española. Incluso hubo civiles con movilidad reducida que no lo dudaron. Fue el caso de una mujer de avanzada edad que tuvo dificultades debido a que su silla de ruedas no pudo avanzar por un desnivel entre las piedras del suelo de A Compañía.

La campeona de España Nuria López jura la bandera. PIÑEIRO/MONTERO

Fue solo una anécdota en medio de un acto que transcurrió sin incidentes y al que se sumaron numerosos curiosos en los exteriores del espacio habilitado para los desfiles. Y es que la actividad no es nada frecuente de ver. Además, el tiempo acompañó. Ni rastro de las lluvias que han amenazado cualquier evento al aire libre los últimos días. Eso sí, el calor y la humedad se hicieron notar.

Frutos Ruiz agradeció a los civiles que juraron bandera y también al Ayuntamiento por prestarse a organizar el acto, realizado justo a las puertas del colegio del Cardenal y que concluyó con un homenaje a los caídos. Los militares depositaron una corona de flores a los pies de una gran cruz.

Al finalizar, todos los jurantes tuvieron la posibilidad de degustar unos pinchos en el interior del colegio del Cardenal. Pusieron así el colofón a un día de desfiles que abarrotó Monforte.