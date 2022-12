Julio Álvarez confirma que no se presentará a la reelección como alcalde de Quiroga

El alcalde de Quiroga, Julio Álvarez, no repetirá como candidato del PP en las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar en mayo del año que viene.

El regidor había adelantado esta posibilidad el pasado fin de semana, en una cena con afiliados al partido, y se había dado de plazo esta semana para dar a conocer su decisión. Finalmente, este viernes ha anunciado que no se presentará.

En mayo de 2021, en una entrevista publicada por El Progreso, Álvarez ya había asegurado que el actual sería su último mandato. La decisión, dijo este viernes, se debe “a motivos persoais e a unha actividade no mundo empresarial” y a que cree que “é o momento de dar un paso a un lado para que entre xente nova con ideas frescas”.

Julio Álvarez destacó el “xiro total” que dio la villa de Quiroga —ahora “unha pequena cidade”, dijo— en sus casi 36 al frente de la alcaldía, aunque “sen esquecer os 121 núcleos do municipio, co asfaltado, iluminación ou creación de centros sociais”.

El también presidente del PP local indicó que seguirá “asumindo as miñas responsabilidades políticas e administrativas” hasta el proceso electoral de mayo y finalizó con un agradecimiento “profundo a todos os veciños de Quiroga e a todas as directivas do Partido Popular provincial e galego”.

Trayectoria

Julio Álvarez Núñez se presentó por primera vez a alcalde en 1987, cuando aún no había ni cumplido la treintena. Ha llovido mucho. Desde entonces, nadie en Quiroga se ha acercado a discutirle las victorias. Son ya 35 años en el cargo, encadenando una mayoría absoluta tras otra. Todas ellas se caracterizan por haber sido muy holgadas.

La última la logró el PP en 2019, cuando obtuvo ocho de los once concejales que se reparten en Quiroga. Fueron casi 1.500 votos en una población de 3.151 habitantes, según datos del Instituto Galego de Estatística (Ige). El PSOE consiguió dos y el BNG, el restante.

Ya en 2019, Álvarez se presentó después de comentar en otra entrevista a este diario, publicada en 2015, que estaba cansado y no optaría a la reelección. Según él mismo ha dicho, una llamada de José Manuel Barreiro le hizo cambiar de opinión y renovar fuerzas para repetir y conseguir su octava mayoría absoluta consecutiva. Es uno de los alcaldes más longevos de la provincia.

A lo largo de su carrera, su figura ha traspasado la política local. Durante 16 años, en la época de Francisco Cacharro, fue parte del gobierno de la Diputación de Lugo, en ocho como vicepresidente.

Julio Álvarez ha sido, además, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), asesor de la Consellería de Familia y responsable local de Cruz Roja.

A sus 65 años, ha anunciado que pondrá punto y final su etapa como alcalde de Quiroga el próximo mes de mayo.