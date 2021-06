Julia Otero vuelve a la radio por un día para dar una "sorpresa a los oyentes"

La periodista monfortina Julia Otero —retirada temporalmente para someterse a un tratamiento contra el cáncer— ha regresado este lunes a los micrófonos de Onda Cero para ponerse al frente por un día de Julia en la onda. Según ha indicado la emisora de Atresmedia Radio, Otero ha asegurado en el programa que "quería dar una sorpresa a los oyentes" y se ha presentado como "la sustituta de Carmen Juan". "La comandante en jefe actual ha tenido una urgencia familiar y ella acude a la cita como suplente ocasional", ha explicado.

La gallega ha dedicado unas emotivas palabras de agradecimiento. "He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras de personas que no conozco pero me han hablado como si fuera una de los suyos. Me he sentido arropada y querida y os daría las gracias todos los días de mi vida y me seguiría faltando tiempo".

Onda Cero ha destacado que la directora de Julia en la onda ha regresado en varias ocasiones al programa desde que se retirara temporalmente de los micrófonos. El día de su cumpleaños, Julia Otero apareció por sorpresa en su espacio radiofónico y contaba que su tratamiento "estaba yendo muy bien".

"Este lunes, hemos vuelto a contar por 'sorpresa' y de forma excepcional con la dirección y la voz de Julia en su programa. Desde que se retiró de los micrófonos, Julia reconocía que 'la radio le hacía mucha compañía ahora que era oyente'", ha apuntado Onda Cero.

Sus oyentes la recibieron con un aluvión de muestras de cariño, que demostraron a través de las redes sociales.

Que gran alegría escuchar a @julia_otero que aunque estoy en sus antípodas ideológicas le deseo siempre lo mejor y reconozco que es una grande de las ondas — Romero (@romero13476) June 21, 2021

No pienso salir de casa hasta que https://t.co/PcwjtLR0Li te digo más. — Maria lourdes (@Marialo42353281) June 21, 2021