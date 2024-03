Juegos inclusivos: el pádel derriba barreras en Monforte

Si es sábado por la mañana significa que hay 14 parejas que se preparan para disputar una nueva jornada de la liga inclusiva de pádel monfortina. Pasan la sesión entre raquetazos buscando los puntos que les den la victoria con un reglamento adaptado a las capacidades de cada jugador. Estos son usuarios de la asociación Prodeme, que trabaja con personas que padecen alguna discapacidad; Aula 10, un centro monfortino de psicopedagogía y desarrollo infantil; y el centro de educación especial Infanta Elena de Monforte.

Otros de los binomios de la liga de pádel. EP

"A finalidade é promover para eles un ocio inclusivo e que os xogadores poidan divertirse nun ambiente normalizado, relacionándose con todo o mundo", indica Manuel Luaces, trabajador de Prodeme y uno de los promotores de la liga, que se disputa en las instalaciones del Lemos Pádel.

Es la segunda temporada que se disputa este particular campeonato, compuesto por 14 jugadores con discapacidad y 16 voluntarios, que completan los diferentes binomios. Las reglas no son las mismas en todos los casos.

"En función das capacidades dos xogadores competimos co regulamento oficial do pádel ou adaptamos certas normas, como permitir que a pelota bote dúas veces en vez de unha ou deixar xogar ata que a bóla morra", explica Luaces.

Otros de los binomios que participan en la liga inclusiva de Monforte. EP

EXPERIENCIA. La liga inclusiva de pádel monfortina persigue el doble objetivo de que los usuarios disfruten del juego al tiempo que se benefician de todo lo que aporta el deporte, tanto desde un punto de vista físico como psicológico. Además, a la intensa jornada de partidos le siguen siempre unos pinchos, que siempre apetecen después de un esfuerzo.

El primer año, esta liga era interna de Prodeme. En esta ocasión decidieron abrirla a otras entidades. "Foi unha tempada de proba que saíu ben e iso motivounos a ampliar o número de participantes", relata Luaces. De hecho, uno de los voluntarios que participan trabaja en Aula 10.

Luaces añade que todos los jugadores de la liga inclusiva están federados. "A Federación Galega colabora co proxecto pagando as fichas", afirma. Este paso se dio durante la pandemia, para facilitar la disputa de los partidos.

Dos de los binomios de la liga inclusiva de pádel de Monforte. EP

MÁS DEPORTE. No solo el pádel favorece la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte. Los usuarios de Prodeme también han inscrito un equipo en la liga popular de fútbol sala Val de Lemos, que organiza la asociación cultural Castelao. Lo hacen con el nombre de Carnes da Terra Sacra.

Por otro lado, hace unos días algunos de estos deportistas comenzaron a jugar al baloncesto, como parte de los entrenamientos del CB Lemavos.