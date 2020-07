Juan Carlos González López: "Destinaría más ayudas para los autónomos. No son suficientes"

UN AÑO al frente del Centro Comercial Urbano de Monforte de Lemos, tras cuatro en la directiva, y propietario de cuatro tiendas (dos de ellas en la ciudad del Cabe), proporcionan a Juan Carlos González un amplio bagaje en la gestión empresarial

¿Cuál sería la primera medida que tomaría si llegase a ser el presidente de la Xunta de Galicia?

La verdad es que no se me ocurren ningunas medidas en concreto. Muy mal no lo están haciendo la verdad, ya que esta situación que estamos viviendo es muy difícil y la solución es complicada.

Y como autónomo, ¿qué medidas de mejora solicitaría para este colectivo?

Pediría más ayudas para los autónomos. No son suficientes, aunque sí es cierto que nos están ayudando bastante. Por ejemplo, gracias al dinero de los Erte puedo sobrevivir como empresario porque tengo 14 empleados repartidos en las cuatro tiendas, dos de ellas en Monforte y todas ellas son familias que deben sobrevivir. Por lo tanto, les pediría que apoyen muchísimo a los autónomos porque nos hace mucha falta.

¿Qué propone para impulsar el comercio local?

Medidas para incentivar el consumo del pequeño comercio. Bonos para que la gente pueda comprar, descuentos a los consumidores, pero sin que se cargue todo el peso en el comerciante. También me gustaría que hubiese más rebajas de impuestos, subvenciones para contrataciones, etc.

Ha vuelto a abrir sus tiendas desde que finalizó el confinamiento. ¿Cómo están resultando las ventas?

Tenemos aproximadamente el 50% de la facturación normal hasta la fecha desde la apertura. Hay mucha incertidumbre respecto al futuro. Por eso, para mi son importantes las medidas de apoyo a los autónomos, que nos hace mucha falta a todos.