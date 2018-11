José Tomé: "Los partidos de la oposición han hecho una labor de acoso y derribo hacia mi persona"

LO INTENTÓ en el año 2003, en 2007 y en 2011, pero no fue hasta las últimas elecciones locales, las de 2015, cuando José Tomé Roca (Guitiriz, 1958) logró la alcaldía de Monforte representando al PSOE.

¿Ha sido un mandato difícil por el hecho de gobernar en minoría?

No nos paramos a pensar en eso y lamentarnos de no disponer de mayoría en el pleno. Nos centramos en trabajar y gobernar, y lo conseguimos. Han sido tres buenos años. Es evidente que Monforte mejoró en todos los aspectos, como en urbanismo, en medio ambiente o en servicios sociales, por poner solo tres ejemplos.

¿Qué motivos existen para que toda la oposición, incluso los ediles exnacionalistas con los que pretendió cogobernar, esté totalmente en contra de usted?

Creo que se han equivocado desde un principio en su labor de oposición, pues lo que han hecho ha sido una labor de acoso y derribo hacia mi persona, sin importarles los intereses de los monfortinos. Lo esperaba del Partido Popular, pero menos de aquellos que acababan de gobernar, el BNG, que debería tener un grado de compromiso mayor. Además, si no entraron en el gobierno con el PSOE fue culpa de ellos. Como reflexión final diré que es un caso único que la oposición nos critique porque trabajamos mucho.

También ha sido acusado por los portavoces de los grupos de la oposición de prepotente e incluso de dictador. Dicen que hace caso omiso a sus propuestas, de ahí su profundo enfado.

Yo solo trato de cumplir con mis compromisos con los vecinos y llevar adelante mi programa de gobierno, no el de otros. Intentan ofender mediante insultos porque no tienen argumentos sólidos para oponerse a la acción que llevamos a cabo. Buscan el victivismo y critican insultando. No deja de resultar curioso esa confluencia de grupos políticos tan dispares (populares, nacionalistase independientes). Se trata de una estrategia concertada de, como he dicho, acoso y derribo.

También le han puesto el sobrenombre de Rey del Asfalto por el amplio programa de regeneración de calles de la ciudad. ¿Qué opinión le merece?

Es una crítica fácil, sin sentido. Solo decir que si hicimos un intenso trabajo de mejora de calles y pistas en el medio rural es porque estaban muy mal. No solo hemos trabajado intensamente en este ámbito, sino también en el de los servicios sociales, destinando cada año 400.000 euros más que el anterior gobierno. También hemos mejorado el alumbrado en 30 calles de la ciudad y al acabar el mandato habrá el doble de intervenciones. Todo esto, sin embargo, a la oposición no le interesa, pero a los ciudadanos, sí.

Otra de sus prioridades ha sido acabar con los problemas existentes en al red de saneamiento.

Era una obligación. Conocimos la problemática existente desde hacía mucho tiempo, como que el puerto seco no dispusiese de depuración, algo que impedía la llegada de empresas. Solucionamos el problema y nos pusimos manos a la obra con ayuda de la Diputación y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para llevar adelante un plan de reducción de vertidos. Logramos firman un convenio por 1,4 millones de euros para mejorar la red de saneamiento en varios lugares de la ciudad. Además, suprimimos dos puntos de vertidos directos al río Cabe, en O Caneiro y en Aceña Nova. Creo que ello demuestra la sensibilidad medioambiental de este gobierno.

¿Hay alguna iniciativa que tuviese en cartera y no haya podido desarrollar?

Me hubiese gustado solucionar problemas que vienen de lejos, como el asunto de Aqualia, pero la oposición se opuso frontalmente a pesar de los avales técnicos de la Diputación, de la universidad y de los servicios municipales. Teníamos en mente la construcción de un puente a la altura del Paseo do Malecón para poder convertir el medieval en peatonal, pero la Xunta no ha mostrado interés alguno en colaborar en este asunto, como tampoco en el desdoblamiento de la Rúa Chantada hasta la rotonda de salida hacia la vía rápida a Lugo.