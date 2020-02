José Manuel Franco: "Apuesto por la lealtad institucional, no por ser un contrapeso a Ayuso"

EL BROLLONÉS José Manuel Franco Pardo ve ratificada la confianza de Pedro Sánchez en su persona con su nombramiento como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Franco, que fue en el número tres en las listas al Congreso por el PSOE madrileño, asegura que llega al cargo con la intención de "colaborar con la administración autonómica y la municipal, siempre desde la perspectiva de defender a mi gobierno y los intereses de los madrileños. Apuesto por la lealtad institucional y no por ser un contrapeso frente a Díaz Ayuso —la presidenta madrileña—. No voy contra nadie, sino que les tiendo la mano a todos". Franco reside en Madrid desde los 30 años.

¿Qué objetivos se marca como delegado del Gobierno en la comunidad madrileña?

Considero fundamental hacer compatible la libertad y la seguridad. No hay libertad sin seguridad y viceversa. Es un equilibrio que debemos mantener. También trataré de adoptar medidas encaminadas a la erradicación de la prostitución y combatiré sin cuartel la violencia de género, dos retos políticos ante los que el propio Ejecutivo central muestra una especial sensibilidad.

Recientemente, en una reunión con alcaldes socialistas, abogó por fomentar medidas contra el cambio climático. ¿Seguirá en la misma línea?

Es una prioridad gubernamental. Desde la Delegación del Gobierno no tenemos responsabilidad concreta en este ámbito, pero estoy abierto a fomentar la colaboración entre el Gobierno de España, el autonómico y el Ayuntamiento de Madrid para aportar soluciones en cuestiones que inciden en la calidad medioambiental como la ordenación del tráfico y las políticas de movilidad. Es un problema que tiene una especial incidencia en las ciudades de la comunidad que superan los 200.000 habitantes.

Usted ganó en 2017 las primarias a la Federación Socialista Madrileña, que vivía tiempos convulsos, pero esa unidad no fue suficiente para que su partido alcanzase la presidencia de la comunidad.

Pacificar y cohesionar la FSM fue un paso importante, que no se debió a mí solamente. Después de conseguir esa cohesión sentamos las bases que nos permitieron ser el partido más votado en las elecciones autonómicas, después de tres décadas perdiendo en Madrid, aunque no gobernamos por la alianza de tres partidos de la derecha. Cuando llegué a la secretaría general dejé claro que no sería candidato ni a la Comunidad, ni al Ayuntamiento. Mi función era y es trabajar para que el partido ganase elecciones y, a la vista de los resultados, debemos pensar que hicimos algunas cosas bien.

Usted fue uno de los principales apoyos a Pedro Sánchez frente a Susana Díaz en la lucha por dirigir el PSOE. ¿Puede decirse que es una persona cercana al presidente?

Creo que era la mejor opción para el partido. Por ello contó con mi apoyo decidido desde un principio. Por mi parte, considero que gozo de su confianza, tanto por el hecho de que me incluyese en las listas al Congreso por Madrid como por mi designación como delegado del Gobierno, y trataré de responder a ella.

¿Qué le movió a dejar la asamblea de Madrid tras 22 años para irse al Congreso?

Siempre me gustó la vida parlamentaria. Dentro de ella, creo que las Cortes Generales son la máxima expresión de la política. Cuando era joven, mi ilusión era ser diputado estatal por Lugo. Eso pensaba desde que fui concejal unos meses en el Ayuntamiento de Monforte, en los años 80, al correr los puestos de la lista encabezada por Jesús Ovidio Pérez Reñones. Siempre dependes de lo que decidan el partido y tus compañeros, por lo que ahora dejo el Congreso, después de tres años, y asumo una nueva responsabilidad con el afán de ser útil.

¿Sigue vinculado a su tierra natal?

Tengo un piso en Monforte, mi hermana vive allí y en esa ciudad están mis amigos de siempre. Procuro ir al menos tres veces al año, en las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. Echo de menos el paisaje y la gastronomía de la Ribeira Sacra, aunque, afortunadamente, ahora es más fácil acceder a los productos de la zona, como el vino. Además de sentir mi tierra natal, me gusta ejercer de gallego. Mantengo una relación cercana con diputados gallegos de mi partido, pero también del PP. Siempre aposté por el respeto, por encima de las diferencias ideológicas que puedan existir.

¿Mantiene usted una relación de amistad con el presidente de la Diputación, José Tomé?

Efectivamente. Tengo un trato muy cercano con él. Nos mantenemos en contacto y sigo con interés su trabajo como alcalde de Monforte y como presidente provincial Cuando fui concejal en Monforte unos meses, en los años 80, tenía la ilusión de ser diputado al Congreso por Lugo»