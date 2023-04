Una jornada de película para los Escolapios

Fue un día de película para 140 niños y niñas del colegio monfortino de los Escolapios. Durante una jornada cambiaron las aulas por una de las salas de los multicines Hollywood de la ciudad, que acogieron una sesión a beneficio de la asociación cultural y musical Luis Nieves.

Durante la jornada se emitieron tres cortos rodados en el propio centro en los últimos años. Están dirigidos por el profesor Javier Saco y los actores y actrices son estudiantes del colegio de distintas promociones de cuarto de Eso.

Toda la recaudación obtenida se destinó íntegramente al colectivo, que otorga una beca anual a aquellas personas que carecen de recursos económicos para iniciar o continuar sus estudios musicales. Su presidenta, Rosa Nieves, es la madre del joven que pone nombre a la asociación, creada también a modo de homenaje tras su prematura muerte a los 22 años.

"A xornada foi moito mellor do agardado, porque aínda que as películas xa eran coñecidas pola maioría, velas no cine foi diferencial. Os rapaces saíron encantados", destacó el docente.

Saco, promotor de la iniciativa, indicó que la cantidad de dinero que ha ido a parar a las arcas de la asociación a raíz de esta actividad ha rondado los 460 euros.

Los cortos. El más antiguo de los emitidos es Darlo todo, de 2018. Se trata de una película de terror de poco más de media hora de duración en la que un profesor propone a su clase precisamente la grabación de una historia de miedo.

La segunda cinta de esta particular serie emitida en los cines Hollywood fue La Buena Elección, rodada en 2019 y de 20 minutos. En ella se aborda una temática tan dura y a la vez actual como el suicidio entre los adolescentes.

Por último, la más reciente, La chica de la ventana, de 2022, es una crítica, siempre necesaria, a la intolerancia y el racismo que dura 14 minutos. Este corto resultó galardonado con el primer premio del certamen Cineduca, que organiza el Ateneo de Santiago de Compostela y está destinado a todos los centros de Galicia.

Rodajes

"As curtas son unha materia extraescolar, algo para o que adoptamos unha dinámica en paralelo e que facemos porque queremos", señaló Saco. Las personas interesadas en verlas pueden encontrarlas en la página web.

El profesor de los Escolapios indicó que no es la primera vez que se hace un pase de cine hecho en el colegio en las salas Hollywood. En plena pandemia se organizó una actividad parecida, cuando los alumnos y alumnas vieron un corto que iba a emitirse en una edición suspendida del Fancine de Lemos.

Respecto al festival de cine fantástico de Monforte, que se celebra en verano, Saco subrayó que estudian su participación. "Este ano, o fancine mudou de plantexamento e vai apostar por un concurso de microcurtas de 20 segundos. Facemos traballos de aula adaptados a este formato", apuntó.