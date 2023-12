Jorge de Vivero recibe en Chantada el Moncho do Pío

El colaborador de El Progreso Jorge de Vivero recibió el sábado en Chantada el premio Moncho do Pío de periodismo por su larga trayectoria en defensa de la naturaleza y el ecologismo. Autor de doce libros y más de 4.000 artículos, fue también durante 37 años profesor en el instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo, ciudad donde reside, aunque nació en A Coruña en 1947.

La bodega Terras Bendaña, que organiza el certamen, le entregó un cuadro elaborado por el artista Randolfe Vilariño -natural de Carballedo-, un diploma acreditativo y un lote de vinos.

"É a primeira vez que premiamos a unha persoa vencellada ao ecoloxismo", indicó el propietario de la bodega e impulsor del premio, Ramón Rodríguez Porto, antes de la comida de confraternidad que clausuró el acto, al que asistieron allegados del galardonado, de la propia Terras Bendaña y el alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela.

Jorge de Vivero agradeció el reconocimiento. Antes de recogerlo leyó un pequeño discurso que incluyó un texto de su autoría sobre la parroquia de Nogueira de Miño, con el fin de probar su devoción por la Ribeira Sacra.

Durante el evento hubo tiempo para recordar la etapa política de Jorge de Vivero, en su día candidato al Senado, a la alcaldía de Lugo y el Parlamento Europeo por Los Verdes. De esta trayectoria, el condecorado recordó estos días logros como la prohibición de cortar acebo en Os Ancares, iniciativa con la que se involucró.

Actualmente, Jorge de Vivero está preparando un libro junto a los fotógrafos Pepe Tejero y Roberto Díaz. Se llamará Recorriendo España y en sus páginas se recomienda un destino por provincia, salvo Ceuta y Melilla.

La previsión es que la obra se publique en verano de 2024. Hasta entonces, cada viernes en El Progreso se realiza un adelanto de uno o dos capítulos. Otros libros elaborados por Jorge de Vivero han sido As Donas do Vento, Eses nobres cazadores, Veciñas do Home o Las puertas del Camino, este último también de la mano de Pepe Tejero y Roberto Díaz.