Jesús Alfonso Parada Jato: "En Meiraos ata as paredes do monte teñen un nome"

Acaba de publicar ‘Os aires de Meiraos’ (Avant), unha obra que pon en valor as cousas pequenas da aldea na que reside e que adoitan pasar desapercibidas e mesmo caer no esquecemento co paso do tempo nunha terra onde todo ten nome.

Por que decidiu escribir este ensaio sobre os ventos do Courel e a súa influencia na poboación?

Parecíame un tema orixinal e que nunca se abordara nas obras relacionadas co Courel. Foi un proceso complexo, porque case non había información e tiven que recollela dos maiores, da tradición oral e procurando algún dato científico.

Que ventos zoan en Meiraos?

Hai catro. O do norte é o da Fontefría, que ten dúas caras, ou nos libra de treboadas ou trae pedrazo. O do leste é o do Couso, que cando zoa non tiran as cociñas. Ao que vén do sur chámanlle ‘o de abaixo’ e cando sopra sábese que vai cambiar o tempo. Por último, está o do oeste, o aire da Casela, do que os maiores dicían que traía a auga na punta do fuciño, porque adoitaban producirse temporais.

Que antigüidade teñen estas denominacións?

Eu recórdoas de toda a vida, sempre escoitei eses nomes en Meiraos. Aínda que investiguei, non puiden precisar dende cando se empregan, pois a maioría de veciños escoitáronos dende sempre. Pensei que era importante recollelos e que non se perdan.

No Courel semella que hai un nome para todo.

Sen dúbida, aquí en Meiros ata as paredes de pedra que hai polo monte teñen un nome. Existe, por exemplo, a Parede dos Almorzos, na que lle pousaban a comida aos homes que estaban facendo a cavada na serra. Cóntanse moitas historia ao redor dela.

E que me di dos topónimos?

Hai milleiros no Courel e é unha mágoa que se estean perdendo, a xente nova emprégaos menos e vanse esquecendo. Tamén as institucións teñen culpa. No Catastro veñen todos mal e en zonas onde hai centos de microtopónimos aparecen dous ou tres.

Daquela, traballos como este ou outros anteriores, como ‘Soños’, no que recolle moitos nomes de lugares, son moi importantes.

O certo é que os topónimos están presentes en toda a miña obra, non só en ‘Soños’, porque é algo que vai da man desta terra. Temos unha gran riqueza que forma parte da nosa historia. Sen ela non seriamos ninguén, polo que temos que intentar que non se perdan nin as tradicións nin os vellos costumes porque, ao final, é o que nos queda.

Nas súas obras aborda decenas de temas sobre O Courel, que lle queda por contar?

Unha chea de cousas. Pero do que contén o meu último libro gustaríame salientar que pola aldea de Meiraos pasaba unha ruta xacobea que no seu tempo debeu ter certo interese. Entraba por Visuña e, tras cruzar boa parte do Courel Alto, saía por Pedrafita do Courel. De feito, a igrexa de Meiraos garda unha escritura de 1620 que nos leva a pensar que en tempos foi un mosteiro que servía de abeiro aos peregrinos.