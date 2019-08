Los jabalíes arrasan siete hectáreas de un cultivo de maíz en Chantada

Los jabalíes han causado esta semana graves destrozos en una plantación de maíz de Chantada. Los animales entraron varios días durante la madrugada en los terrenos propiedad de Héctor Ledo, en la parroquia de Laxe, y arrasaron dos parcelas, una de cuatro hectáreas y otra de tres. Se trata de una finca que no está cerrada debido a su gran tamaño. Es una concentración parcelaria sin muros ni alambradas ubicada justo al lado del paso de una carretera. Los jabalíes acceden al cultivo desde el otro lado de la vía, atravesándola. Ya han acabado con siete de estas 25 hectáreas dedicadas al maíz y el agricultor teme que hagan acto de presencia otra vez en los próximos días.

"Son o veciño máis afectado porque sementei o 27 de abril e o meu millo xa ten espiga. Estes feitos desmoralizan a calquera", lamentó el hombre afectado. Héctor Ledo dice que no es la primera vez que sufre este tipo de percances. Siempre que planta maíz los jabalíes aparecen. Según relata, los animales entran al campo bien entrada la madrugada. Algunos destrozos a pocos metros de la carretera muestran el lugar exacto por el que acceden a la plantación. En el interior de la misma, el aspecto es desolador. "Chegan, destrozan e comen. Non hai máis. Aínda que o peor é a sensación de que non podes facer nada", explica el afectado.

Está moi ben que haxa fauna, pero non me gusta que sexa á miña costa

El jabalí es una especie protegida, así que su caza está muy controlada. El agricultor chantadés dice que la primera batida organizada no se efectuará hasta finales del presente mes. "Para min xa vai ser tarde. Os animais volverán antes porque xa viron que aquí poden alimentarse", asevera. Héctor Ledo se muestra muy crítico con las administraciones públicas y considera que los productores como él están muy poco protegidos. "Está moi ben que haxa fauna, pero non me gusta que sexa á miña costa", subraya.

Ledo es rotundo a la hora de afirmar que nadie "fai absolutamente nada por nós. Nin o coto, nin Medio Ambiente, nin Seprona nin a Garda Civil". Por esa razón, advierte de que tomará medidas para salvaguardar su cosecha. "Empregarei métodos caseiros para combater os xabaríns. Non se debe facer, pero teño que protexer o meu traballo", indica.