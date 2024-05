Iván Vázquez: "A apicultura mudou moito, pero é algo que engancha"

Iván vázquez é un dos apicultores máis novos da comarca, anque leva nisto dende moi cativo. Antes coñecida como Mel do Castro, a súa marca mudou recentemente a Mel A Roda.

Cal é a súa produción?

Temos unhas 300 colmeas repartidas por varias localizacións de Sober como Gundivós ou Santiorxo e San Clodio (Ribas de Sil) das que sacamos algo menos de 3.000 quilos de mel, pero tamén depende moito do ano, de factores como a velutina ou de como veña o tempo. O noso mel é multifloral e pola área na que se ubican as colmeas ten moita presenza de silva. A Roda é mel de cor escura e suave no padal.

¿Como lles vai coa velutina?

Hai que convivir con ela, a velutina veu para quedar. Xa nos fixo perder moitos enxames. Agora nós centrámonos moito en tentar que non aumente a poboación e tamén en medidas para protexer as colmeas. Cada ano facemos máis trampeo porque consideramos que, polo de agora, é a medida máis eficaz para conter a poboación de velutinas. Esta tempada xa pillamos moitas e cada unha que pillas é un niño menos. De cara ao verán, que ataca moito, non descartamos incluso pechar colmeas e alimentar ás abellas nos mesmos para que non entre a velutina. Incluso falamos de adiantar a retirada de mel. Pero hai que ter en conta que a velutina tamén muda os hábitos e se nós adiantamos os ciclos para protexer ás abellas, elas tamén se adiantan.

¿Os cambios de tempo desta primavera afectan xa á colleita?

Estas oscilacións tan brutas non axudan en nada. Viñeron eses días de moito sol e calor nos que as abellas sairon e xa comezaron a producir, agora con este frío baixan o ritmo. Con todo, o mércores estivemos con elas e traballaban ben pese ás baixas temperaturas destes días.

¿Fai a mesma apicultura dos seus antepasados?

Dentro da apicultura, a recollida e venda de mel foi durante moito tempo a actividade principal da nosa familia, pero agora estamos avanzando moito no que se chama apicultura xenética, que implica tarefas coma a cría de raíñas, selección de exemplares, formación de núcleos. Meu pai xa empezou con isto para nós mesmos, para repoñer os enxames que perdíamos cada ano, especialmente coa velutina. Agora xa traballamos esta parte da apicultura a nivel profesional.

¿Renda ser apicultor?

Eu creo que sí. Está claro que mudaron os tempos e agora hai que adicarlle máis tempo ca hai unha década, pero é unha actividade que ademais podes complementar con outras. O meu pai sempre di que a apicultura engancha. A él picoulle o verme con seu avó, e nós fomos con el ao campo dende cativos. A min gústame máis o traballo coas abellas ca o das feiras.

¿Onde podemos atopar Mel A Roda?

Vendemos nas feiras e tamén nas tendas de produtos do agro e galegos. O noso mel chega a Madrid e a Barcelona, entre outros sitios.