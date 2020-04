A que se deben os alentadores datos do hospital comarcal, sen ingresados por Covid dende hai doce días?

A moitos aspectos. En primeiro lugar hai que dicir que, en xeral, a xente que vive no distrito sanitario cumpre co confinamento. Tamén influíu que se estableceran medidas cando aínda había poucos casos positivos e, por suposto, teño que destacar o moi bo traballo feito polo persoal do hospital. Ademais estableceuse un programa conxunto coas residencias da comarca que permitiu facer moitas probas. Por suposto, a dispersión xeográfica axuda a que teñamos un índice de letalidade moi baixo malia que somos o distrito coa poboación máis avellentada de Galicia.

Ía preguntarlle precisamente pola poboación e o seu comportamente. Os veciños están a obedecer ás autoridades sanitarias?

Non podo garantizalo, pero parece claro que se o virus non se expande é porque a xente fixo caso das medidas establecidas polo estado de alarma. Ese debe ser un motivo. Na baixa letalidade tivo moito que ver o bo traballo do noso persoal sanitario.

Cantas probas de Covid-19 fan cada día?

Entre domicilios e probas que se veñen facer os pacientes nos seus coches roldamos os 40 ou 50 test diarios.

Está de acordo con que se lle fagan as probas a todos os cidadáns?

Vexo ben que se lle fagan a todos os que cumpran cos criterios estipulados. Pode pasar que hoxe me fagan un test e dea negativo porque non teña nada, pero mañá igual presento síntomas. Aí é cando hai que proceder a facer a proba de coronavirus, non antes. Se lle fixeramos test a todo o mundo teriamos que repetilos todos os días para estar seguros ao cento por cen de que a xente non está infectado e iso é inasumible. Si vexo ben o estudio epidemiolóxico para intentar comprobar o grao de inmunidade das persoas.

En Monforte, que síntomas tiñan as persoas que deron positivo?

O máis habitual foi a infección respiratoria aguda. E logo síntomas habituais de febre, disnea e tos.

Que lle parece a relaxación do confinamento? Agora os nenos poden saír pasear e parece que nuns días os adultos terán permiso para facer deporte ao aire libre.

É unha boa decisión coa que estou de acordo sempre e cando a xente actúe con responsabilidade. Estamos a falar da saúde dos nosos fillos, da nosa e da de todo o mundo. Que os nenos estivesen pechados na casa tantos días seguidos paréceme esaxerado, pero está claro que hai unhas normas que cumprir para frear a pandemia. A medida de que as adultos poidan facer deporte por individual tamén a vexo ben, pero igualmente chamo á responsabilidade.

Coma médico, cre que os pais cumpriron coas normas á hora de saír cos seus fillos á rúa?

on podo falar por Monforte, porque resido en Vigo. Na miña zona si vin unha maioría de xente que se comportou. Trátase de convivir co virus e de aplicar para iso o sentido común, que é o menos común dos sentidos. Eu saín co meu fillo pasear e fomos cara ás áreas do meu barrio nas que había menos xente. Se todos facemos así non haberá ningún problema.

Está o hospital de Monforte preparado no caso de que veña un repunte de casos positivos?

Estamos preparados e cos circuítos de actuación establecidos, pero necesitamos extremar as precaucións. A pandemia segue latente aínda que en Monforte non teñamos case ingresados nin casos novos. Non podemos relaxarnos.

Atrévese cunha mensaxe de ánimo á poboación?

Anímoos a ser responsables, manter a hixiene persoal e a distancia social e usar a mascara cirúrxica onde haxa aglomeracións. Se todos cumprimos sairemos adiante moito antes.