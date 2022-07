Personas absolutamente desoladas, que no entienden cómo se pudo llegar a esto, a que arda el pulmón de Galicia, a tener que abandonar sus casas, a la posibilidad muy próxima de que estas ardan también. Rostros de pena, lágrimas e indignación ante una situación de caos total en el que ya no se sabe por dónde está el fuego: todo O Courel es una nube de humo y de llamas.

Los vecinos se las arreglan como pueden. En Vilamor consiguieron salvar la aldea, probando con contrafuegos improvisados que funcionaron. En Eiriz, los propios vecinos hicieron un cortafuegos con una bulldozer. En Carballal, en Parada dos Montes, en A Campa, en Santa Eufemia... el mapa de la sierra es, por un lado, de aldeas desalojadas, casi sin apenas medios para luchar contra el fuego, o de vecinos, luchando con los medios que tienen a mano. La desolación, rabia e impotencia son totales, sea cual sea el lado en el que se vive esta tragedia sin precedentes.

Avance del fuego en el incendio que arrasa el sudeste de la provincia. EP

A Seoane, a última hora de la tarde de este lunes, llegaban vecinos de Ferreirós de Arriba, Ferreirós de Abaixo, Mercurín, Sobredo... en un municipio que anochecía con el 70% de su población desalojada por el fuego o por el humo que amenazaba con intoxicar a los habitantes. "Nunca pensei que tería que abandonar a miña casiña", comenta una de las mujeres mayores, desde el cámping de Esperante. "Isto é tremendo, estamos totalmente desolados e sentímonos abandonados", comentaba otro vecino.

LOS PEORES TEMORES. A veces, una anécdota, un silencio, una calma totalmente irreal. Las caras se ensombrecían ante la posibilidad de no volver a casa, y de que la sierra, tal y como la conocemos, no vuelva a existir así en esta generación. La situación es dramática, y son varias las familias que necesitan asistencia médica y psicológica.

Vecinos de Ferreirós. EP

"Como podían dicir que isto estaba controlado? Como é posible que se chegase aquí?", se lamentan. "É unha vergonza", comenta Xabier Tripat, el gerente del cámping, que no paró de recibir vecinos estos días. "A xente que estaba aquí aloxada como turista foi marchando ante a situación, ou cancelando a súa chegada. Pouco máis podemos facer nós que dar de comer, de durmir, e todo o apoio do mundo ante esta traxedia", comenta. También en Seoane, a última hora, los vecinos salían a la calle para recibir a otros evacuados, de manera espontánea, y ayudar en la medida de lo posible antes de que los desalojasen también.

Por otro lado, brigadas de extinción incansables, voluntarios que llevan días sin apenas dormir, personas que se arriesgan para salvar una casa que no es la suya, que se llaman por teléfono constantemente, que se avisan de que vienen las llamas. "Isto acabouse", se oye decir. "Toda a forma de vida que coñecemos desaparece", comentan en otro lugar. "Estamos abandonados", se repite aquí y allá.

La desolación es total, mayor conforme avanzaron las horas del día. "Aquí o lume non chega", decía un vecino por la mañana en Seoane. A última hora, también este núcleo se desalojaba para desesperación de los residentes en el núcleo.

SAMUEL VILARIÑO

Vecino de Xestoso Quiroga

"O lume foi a máis cando deixaron de traballar os medios aéreos"

Los más jóvenes, como Samuel Vilariño, de 23 años, aparentaban tranquilidad, pero sin ocultar cierta preocupación por el avance de las llamas. En su caso, sobre la aldea quiroguesa de Xestoso, que fue evacuada el domingo.

Sobre todo, porque su familia tiene 50 vacas que ahora se han convertido "en fumadoras pasivas", dijo con ironía. También porque cuando abandonaron el lugar, pasada la media noche, "o lume estaba indo a máis e, ao caer a noite, deixaran de traballar os medios aéreos".

Una patrulla de la Guardia Civil llevó a Samuel hasta el albergue de Quiroga, donde pasó la noche. "Viñen só co posto, porque non tivemos tempo a máis. Ao achegar aquí déronnos comida e bebida e a verdade é que no albergue estivemos moi ben", señaló.

Samuel, que "nunca vira o lume tan preto", reconoció que en su entorno no pensaban que la situación les iba a afectar, pero, a pesar de la lógica preocupación, no temía la llegada de las llamas a las casas de Xestoso "porque están protexidas ao estar case todo desbrozado ao redor delas".

HORTENSÍA VÁZQUEZ

Vecina de Xestoso Quiroga

"Nunca pensara que tería que abandonar a miña casa nesta situación"

Hortensia Vázquez también vive en Xestoso. Las llamas aún no se habían aproximado a este núcleo, cuenta, cuando les mandaron desalojar. "Nunca pensara que tería que deixar a miña casa nunha situación como esta", lamentó.

María Blanca, Hortensia y Samuel, vecinos de Xestoso. EP

Ayer estaba en el centro social de Quiroga, tranquila y acompañada por su vecina Blanca Rodríguez. Las dos hacían de tripas corazón e intentaban consolarse ante una situación tan complicada.

MARÍA BLANCA RODRÍGUEZ

Vecina de Xestoso, Quiroga

"Pasamos moito medo polo fume, saímos pero é moi duro deixar o teu"

María Blanca Rodríguez es de Xestoso y también pasó la noche de domingo al lunes en Quiroga. Las llamas aún no habían llegado a Xestoso, cuenta, cuando les mandaron desalojar. "Pasamos moito medo, máis que polo lume, polo fume, porque non se vía nada", relata.

Estaba tranquila en el centro social quirogués y dice que pasó la noche "moi ben, porque nos están tratando estupendamente aquí". A pesar de todo y de que sonreía a la cámara no ocultaba sus ganas de regresar cuanto antes.

"Quero ver como está todo, a miña casa, as miñas cousas. De primeiras saes porque o medo te empurra, pero agora un ponse a pensar e párteme a alma pensar en todo o que me queda aló". Ahí le cambiaba el gesto y respiraba profundo para no desmoronarse. Ella y otros vecinos decían que les hacía daño la incertidumbre, que el pueblo que ahora estaba a salvo, en dos horas estaba en peligro y que eso no les dejaba descansar. "Estás ben es podes poñerte mal a calquera minuto", comentaba la mujer.

JOSÉ ANTONIO GIL

Vecino de Penas Rubias Quiroga

"Saín con cousas básicas que collín ás presas por se me ardía a casa"

José Antonio Gil pasó la noche en su coche. Es uno de los apenas seis vecinos de Penas Rubias, un pequeño núcleo que pertenece a Quiroga. Cuenta que fueron miembros de Protección Civil "a desaloxarnos sobre a unha da madrugada" y que él salió de casa "ás presas, collendo só cousas básicas para ter algo co que tirar por se me ardía a casa", dijo.

José Antonio Gil, vecino de Penas Rubias. EP

El desalojo de Penas Rubias fue por precaución, ya que, según José Antonio, el fuego todavía no estaba cerca de la localidad. "Estábase achegando polo outro lado da montaña e solo espero que non chegue, pero non temos nada de información", dijo alarmado ayer por la mañana.

Los incendios volvieron a dejar a parte de los usuarios de telefonía de Quiroga sin servicio. Esta situación acentuó la de por sí difícil planificación de todo lo relacionado con la acogida de las personas desalojadas, algo que lamentaba este vecino. El lunes

a las tres de la tarde se reparó la avería, que afectaba, sobre todo, a los usuarios de Movistar en el valle.

PACO Y ALEJANDRINA

Vecinos de Froxán O Courel

"No queriamos desalojar porque eso supuso dejar solo todo el ganado"

Froxán fue uno de los muchos núcleos desalojados en O Courel. "El domingo parecía que la situación estaba algo controlada, pero volvió a soplar y daban escalofríos solo con ver el fuego tan cerca", aseguró Paco, un vecino de la localidad que también estaba en el centro social de Quiroga junto a su mujer, Alejandrina.

"Estuvimos intentando frenar las llamas como podíamos, porque no queríamos desalojar, pero no nos quedó otra. Nos llevaron hasta Xestoso y luego ya tuvimos que desplazarnos hasta Quiroga. No pudimos dormir nada, eso hay que verlo, es increíble", explicó este vecino.

Paco confiaba en que la situación mejorase a lo largo del día de ayer. El hombre estaba especialmente preocupado por el ganado que tuvieron que dejar en Froxán: "Tenemos de todo, ovejas, cabras, cerdos, conejos, una burra..".

CARMEN ÁLVAREZ Y REINALDO LÓPEZ

Vecinos de Vilamor, O Courel

"El fuego se está apoderando de todo, es una catástrofe"

Carmen Álvarez y Reinaldo López eran en la mañana de ayer dos del medio centenar de vecinos de Folgoso do Courel trasladados al pabellón de Triacastela. El matrimonio reside en Vilamor, una zona donde "el fuego se está apoderando de todo, es una catástrofe". Los residentes de la parroquia fueron desalojados en la noche del domingo, "saliendo con lo puesto, no pudimos coger nada".

Carmen Álvarez y Reinaldo López, vecinos de Vilamor. EP

Ya antes de ser evacuados se temían que el incendio pudiera acercarse a las casas. "Intuimos lo que iba a pasar, pero fue mucho peor todavía. Es muy grave la situación", afirma la pareja. En el pueblo se quedaron "dos o tres personas" y ayer no estaba afectado, sí otros núcleos de la parroquia, como Vilar. El matrimonio cree que en "unos cuantos días" los vecinos no podrán regresar a sus viviendas y agradece la atención que reciben en Triacastela.