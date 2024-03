Investigan a dos personas por la falsificación de una receta médica en Quiroga

La Guardia Civil investiga a los dos supuestos autores de un delito de falsificación de documento público tras ser sorprendidos con una receta médica falsa en Quiroga.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero, cuando tres agentes de la Guardia Civil observaron que había un vehículo no habitual en la zona ocupado por tres personas dando varias vueltas sin un rumbo fijo. Instantes después observaron como uno de los jóvenes salía de una farmacia con un papel en la mano. Los responsables del establecimiento explicaron a los agentes que el joven entregó una receta no financiada por el Sergas pero, ante la sospecha de que podía ser falsa, no dispensaron el medicamento.

Cuando los jóvenes se dirigían a otra farmacia, los agentes procedieron a su identificación preventiva y a la verificación de la falsedad de la receta. Tras confirmarse que se trataba de un documento falso – había errores de cumplimentación como el tipo de letra o el sello impreso– se inicia una investigación que da como resultado la imputación de dos personas.

La operación policial continúa abierta, no descartando más implicados en estos hechos delictivos.