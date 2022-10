Una inversión de casi 8,2 millones en cinco años

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Ribeira Sacra-Courel cumple en diciembre seis años de su constitución y entre 2017 y 2021 (2022 todavía está en curso) suma un total de 143 proyectos aprobados con una inversión de casi 8,2 millones de euros. De esa inversión total, los proyectos recibirán más de 3,9 millones de euros de ayudas Leader, integradas en el programa 2014-2020.

El presupuesto inicial de fondos Leader para este grupo era de 3.379.000 euros pero su capacidad de gestión y de movilización de iniciativas en el territorio le permitió sumar a esa cifra 570.437 euros, lo que supone que al cierre de 2021 ya había dispuesto un 116,88% de los fondos asignados inicialmente. Esto es posible porque el propio programa prevé una reasignación de fondos en función de la capacidad de ejecución de cada grupo de trabajo.

El año que más proyectos se aprobaron fue el 2017, con 36, seguido del 2018 con 34 y de 2021, con 28. En cuanto al número de solicitudes, la mayor cantidad se produjo en 2018 con 60, seguida de 2017 y 2020 ambos con 51 solicitudes presentadas. Tanto en 2019 como en 2021 se presentaron un total de 47.

En un desglose por municipios, de los 143 proyectos que salieron adelante entre 2017 y 2021, el mayor número se puso en marcha en Sober (28), seguido de Quiroga (20) y Monforte con 17. Sin embargo, por capacidad inversora, ocupa el primer puesto Monforte (1,8 millones), seguido de Quiroga (1,6 millones) y de Sober (1,2 millones).

EMPRESARIALES. De los 143 proyectos aprobados entre 2017 (el grupo se constituyó en diciembre de 2016) y 2021, un total de 71 se corresponden a proyectos productivos (empresariales) que sumaron una inversión de 6,4 millones de euros y alcanzaron un total de 2,7 millones de ayudas.

Son estos proyectos empresariales los que tienen capacidad para generar empleo. Entre los 71 permiten la creación de 60 nuevos puestos de trabajo, de los que el 43% se corresponden con mujeres, y la consolidación de 288 puestos ya existentes. La mayor parte de esos puestos de trabajo (14) son en Monforte, seguido de Sober y Quiroga, con diez cada uno.

En estos cinco años los fondos Leader han servido para apoyar ampliaciones de empresas o la creación de otras.

Por ejemplo, firmas como Alumetal han recurrido a los fondos para poner en marcha nuevas líneas de actividad de carpintería de PVC y varias han sido las bodegas que contaron con ayudas para ampliar o mejorar instalaciones.

También contó con una ayuda la Casa do Estanco, un negocio de alojamiento y restauración que abrió sus puertas en Quiroga en julio de 2021 y sirvió para restaurar un emblemático edificio de la villa.

NO PRODUCTIVOS. Los proyectos no productivos se dividen a su vez en dos apartados. Los promovidos por administraciones públicas, principalmente los ayuntamientos, y los promovidos por instituciones privadas como asociaciones vecinales, culturales o comunidades de montes, entre otros.

Los públicos fueron un total de 56, sumaron una inversión de 1,5 millones de euros y contaron con 1,1 millones de ayudas Leader. Con ese dinero, los ayuntamientos financiaron rehabilitaciones del patrimonio y crearon distintas infraestructuras para la población.

El Mirador do Duque recibió fondos Leader. AEP

Entre otros, en Sindrán, Monforte, se adecuó un local social. En Monforte también se mejoró el Mirador do Duque. En Quiroga se construyó un parque infantil en A Ermida y se amplió el museo geológico. En Ribas de Sil los fondos sirvieron para adecuar distintos miradores y crear el centro de interpretación de la minería aurífera. Bóveda aprovechó las ayudas para mejorar la eficiencia energética de varias instalaciones vecinales y Sober construyó varias áreas de juego infantiles.

Los proyectos privados que contaron con fondos Leader gestionados por el GDR Ribeira Sacra Courel fueron 16, con una inversión 131.052 euros, de los que 87.385 corresponden a la cantidad de ayuda.

El Courel Son recibió el apoyo del GDR Ribeira Sacra en varias de sus ediciones. AEP

Entre las iniciativas destacan la organización del festival Courel Son en varias ediciones, la publicación del Anuario de la Vía Jacobitana Camino de Invierno en 2018, 2019, 2020 y 2021 o el Memorial Uxío Novoneyra.

Dentro de esta categoría, las asociaciones y otros colectivos también contaron con ayudas para restaurar distinto patrimonio, como las Airas do Chao en Folgoso do Courel. Además, se han apoyado iniciativas como las mejoras en locales de esas asociaciones.

Un total de 13 municipios

El ámbito de actuación del GDR Ribeira Sacra-Courel abarca 13 municipios de cuatro comarcas de la provincia luguesa. De la de Lemos, son los ayuntamientos de Bóveda, Monforte, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao y Sober; por la de Quiroga, Folgoso do Courel, Quiroga y Ribas de Sil; por la de Sarria, O Incio, Samos y Triacastela y por la comarca de Ancares, As Nogais.



Extensión

Se trata de uno de los grupos de desarrollo rural más extensos de Galicia, con una superficie de 1.963 kilómetros cuadrados.



El programa Leader

Gestiona el programa Leader 2014-2020, una metodología impulsada por la Unión Europea desde 1991 para descentralizar las políticas de desarrollo rural, de manera que el territorio rural se convierta en protagonista de su propio desarrollo.