"As inundacións no hospital de Monforte veñen de hai moitos anos"

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública (Pladesapu) de la zona sur de Lugo denuncia que el problema de las inundaciones en el hospital comarcal de Monforte "non vén de novo, se non de hai moitos anos" y lo achacan a las "malas condicións" del tejado, que según afirman "leva pendente de arranxarse moito tempo".

La madrugada del pasado viernes 8 de septiembre al sábado 9, el hospital sufrió inundaciones en varias áreas a causa de la fuerte tormenta que cayó en Monforte. Entre las consecuencias más graves, recuerdan desde Pladesapu, estuvo el traslado de pacientes de unas habitaciones a otras, "interrumpindo o tan beneficioso descanso nocturno do resto de pacientes e, incluso, a paralización do traballo de laboratorio para realizar as análises pertinentes, coa demora dos resultados solicitados", añadieron.

La plataforma subrayó que las inundaciones afectaron a zonas de reciente renovación, como el citado laboratorio, rehabilitado en junio de 2022. "É vergonzoso que mentres pechan plantas para darlles un lavado de cara a base de pintar paredes e cambiar mobiliario, o tellado leve anos e anos sen arranxarse, sendo unha das partes máis importantes do edificio", destacan.

Desde la plataforma sanitaria concluyeron que cada vez que hay tormentas fuertes en Monforte se producen inundaciones, lo que conlleva que el mobiliario se deteriore y provoca "incomodidades aos pacientes". En el último caso, el propio personal del hospital tuvo que achicar agua como pudo con sábanas, toallas, fregonas y todo lo que encontraban.