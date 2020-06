Desde el interior de la pandemia

El centro para personas con discapacidad física de Bóveda, que gestiona Domus Vi, comenzó antes de la pandemia de Covid-19 a editar una revista llamada Falemos. El director de las instalaciones, Fernando Prada, dice que el objetivo de esta publicación es transformar la percepción exterior de la residencia.

Para ello colaboran en la redacción usuarios y personal, que en el tercer número de la revista (el último que ha salido) transmiten sus sensaciones e inquietudes acerca del coronavirus, un mal que les ha tocado de cerca. En este centro de Bóveda dieron positivo 17 residentes, actualmente aún hay dos, y once profesionales, de las que todavía hay una infectada.

La educadora social, Carmen Vázquez, coordinó la que de momento es la edición más especial de todas las de Falemos que han visto la luz. En ella se relatan las experiencias de la plantilla, los usuarios y las familias, así como de algún otro trabajador sanitario del área de Monforte que no ejerce su profesión en Bóveda.

"Conseguimos que a pandemia non fose a máis no centro, pero non podemos relaxarnos", dice Prada

"É un bo proxecto para manter a comunicación coas familias e fomentar a colaboración dos usuarios cos profesionais. Tamén é unha vía para amosar tranquilidade e anticiparnos á fin do confinamento", explica Fernando Prada, algo más aliviado tras épocas de un elevado nivel de preocupación. "Conseguimos que a pandemia non fose a máis no centro, pero non podemos relaxarnos", dice.

El tercer número de Falemos está disponible solo en soporte digital. Puede enviarse por correo electrónico o a través de WhatsApp. Hasta el momento solo ha salido una edición, la primera, en papel. Sirvió para presentar la revista y a las personas que forman parte del día a día del centro. También es posible acceder a los contenidos desde la página web de Domus Vi.

Falemos se estrenó en julio del año pasado. Entonces se publicaron entrevistas con el director o la cocinera del centro y se dio cuenta de muchas de las actividades desarrolladas en Bóveda cada jornada.

El nuevo número ya ha tenido la consideración de edición especial por el coronavirus. En sus páginas hay textos de opinión, relatos en primera persona, una descripción de la desescalada particular de los usuarios y conversaciones con familiares y profesionales.

"A pandemia é moito máis grave do que se pensa"

Fernando Prada celebra la mejora de la situación en Bóveda, pero como todos los profesionales de la sanidad llama a la prudencia, pues el Covid-19 todavía no se ha ido y, aunque ve "entendible" que haya cierta relajación, cree que es importante "tomar conciencia, porque o que ocorreu foi moito máis grave do que se pensa". El director del centro de Bóveda duda de que sea "fundamental sentarse a tomar algo nunha terraza" e invita a la reflexión: "Moita xente perdeu a súa implicación coa saúde e derivouna no sistema público de sanidade".



La salud de todos

"Se unha persona se implica coa súa propia saúde, iso redundará na saúde de todos os demais", concluye Fernando Prada, quien escribe uno de los textos que forman parte del tercer Falemos. El profesional considera que expresiones como 'contener la pandemia' "son imposibles de usar" y ve el empleo de términos como 'libre de coronavirus' "pouco prudente".