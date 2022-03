Interior Galego Vivo pide declarar loito nos concellos con mortes en accidentes laborais

Interior Galego Vivo (IGV) demanda que os accidentes laborais que supoñan a morte da vítima sexa acompañada coa declaración de loito oficial por parte dos concellos onde se producen. A formación política cre que este sería "un primeiro paso para rachar a invisibilidade dos que finan producindo o esencial para a sociedade".

Dende IGV lembran que na provincia de Lugo rexistráronse nos últimos tres anos 46 accidentes deste tipo só nas estradas públicas, pois as estatísticas "non rexistran os que se dan en fincas privadas ou pistas rurais".

Interior Galego Vivo subliñou que a última vítima no agro deuse o pasado 7 de marzo, en Laza, ao envorcar o seu tractor. Os accidentes con este vehículo causaron, segundo IGV, "máis mortes este ano que os de moto ou os atropelos".

A estes sinistros hai que sumar "as ducias de persoas que morren producindo alimentos ou en accidentes laborais cada ano". Interior Galego Vivo critica que aínda non existe "a sensibilidade que a magnitude do problema precisa", se ben de maneira puntual, engaden dende a formación, "nalgunhas catástrofes se declara loito oficial, como cando afunde un barco".