Interceptada unha condutora que circulaba por Carballedo sen carné nin causa xustificada

A Garda Civil sorprendeu o pasado 12 de abril, no municipio de Carballedo, unha muller de 49 anos que estaba a realizar un desprazamento non xustificado no seu coche. Ademais, cando foi identificada, os axentes comprobaron que carecía de permiso de conducir, porque esgotara todos os seus puntos.

As dilixencias tramitadas foron remitidas ao Xulgado de Instrución Único de Chantada.

LU-P-5602. Por outra banda, axentes da Garda Civil que realizaban labores de vixilancia na estrada provincial LU-P-5602, que discorre entre os municipios de Sarria e Samos, interceptaron a un condutor de 29 anos que ía falando polo móbil e sen cinto de seguridade, ademais de carecer de carné de conducir e de seguro obrigatorio.

Sucedeu o pasado 11 de abril, sobre as 18:30 horas, cando ao darlle o alto, porque ía sen cinto de seguridade e falando polo móbil, os axentes identificaron ao condutor e comprobaron que só tiña licenza para circular con ciclomotores. Ademais, o coche que conducía carecía do seguro obrigatorio. En canto ao motivo para realizar ese desprazamento en coche, o mozo alegou que ía coidar as súas cabras, algo que os axentes puideron verificar.