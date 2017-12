Las intensas lluvias derriban una casa semirruinosa en Monforte y parte de otras

Las casas semirruinosas de Monforte no han resistido la intensa lluvia caída en la madrugada de este domingo en la ciudad del Cabe. El número 159 de la Rúa Calvo Sotelo se desplomó en torno a las cinco de la mañana, en tanto que la 157 y 161 sufrieron daños parciales. Parte de esos inmuebles cayó encima de un coche que se encontraba aparcado —quedó aplastado— y otras piedras corataron la calle hasta que fueron retiradas. La vía ha tenido que ser acordonada por riesgo a que se produzcan más derrumbes.



Recientemente los vecinos del barrio de A Estación alertaron del desplome de buena parte de la zona trasera de una de las casas afectadas, el inmueble con el número 161 que es conocido como Casa do Bodegas y se construyó en 1923. Y no es la primera vez que en la zona, una de las más abandonadas desde el punto de vista inmobiliario de la ciudad, se da la voz de alarma sobre el abandono de inmuebles. Se ha hecho con casas situadas en las calles Coruña y Rosalía de Castro.



En esta última, el Ayuntamiento, años atrás, había dado orden de derribo de dos casas contiguas ante el peligro de desplome que presentaban. No hace mucho tiempo, hizo lo mismo con otras situadas en a A Compañía.