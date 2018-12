Dos vecinos de Taboada, Luis Amor Castro y José Manuel Fernández, han ideado un ingenioso sistema para combatir la acción de la avispa asiática, más conocida como velutina. La trampa, instalada en el jardín de una casa en el lugar de Susá (Taboada), recuerda al antiguo método que se usaba en los bares contra las moscas, mediante el cual una luz atraía a los insectos hacia un aparato que los mataba por medio de una descarga eléctrica.

La estructura protege cinco colmenas propiedad de José Manuel Fernández, uno de los muchos aficionados a la apicultura que ha tenido dificultades con la llegada a Galicia de la velutina. No es un sistema pionero del todo, pero sí adaptado a sus necesidades. "Vin por televisión como se empregaban diferentes xeitos de combater as velutinas e este convenceume, así que chamei a Luis, que é o que de verdade entende, e axudoume a montar a trampa no xardín da miña casa", dice.

Estos dos vecinos de Taboada instalaron dos objetos similares a un arpa entre la primera y la segunda colmena y la cuarta y la quinta. De este modo, quedan libres las de los dos costados, actuando como cebo para las avispas, que al intentar pasar a las colmenas centrales quedan atrapadas en las cuerdas de las arpas.

Ambos aparatos están conectados a una placa solar que produce energía eléctrica, de tal manera que al entrar en contacto con los cables, las velutinas reciben una descarga que las aturde y las hace caer a un recipiente con agua, donde se ahogan. El espacio entre las cuerdas es el suficiente para que pasen las abejas, pero no las avispas.

"É un método moi eficiente. A primera mañá que o puxen a funcionar matei nunha hora unhas 20 velutinas", afirma José Manuel Fernández. La idea es que el espacio frente a las tres colmenas centrales quede libre para que las abejas puedan salir a hacer sus tareas y las velutinas entren por los dos laterales.

PROBLEMAS. Pese a la eficacia de este método, José Manuel Fernández afirma que sigue notando el efecto de las velutinas. "Son animais moi resistentes e agresivos. Estamos en decembro e seguen por aí, a trampa non deixa de traballar. É un problema importante",, afirma.

José Manuel Fernández cree que las administraciones deberían tomar "medidas urxentes e máis potentes" contra la avispa asiática. "Eu son un afeccionado e noto que as miñas abellas, que coma todas fan un traballo de polinización moi importante, saen menos das colmeas. Non quero nin pensar polo que estarán a pasar os produtores de mel", concluyó.