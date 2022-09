A Indonesia se va desde las escuelas de Chantada

La carrera profesional de Héctor Souto estuvo encaminada casi desde un principio al alto rendimiento deportivo. Quería ser entrenador. Uno de sus primeros trabajos fue en su municipio natal, Chantada. En las escuelas deportivas del Ayuntamiento se encargó durante un tiempo de los equipos alevín e infantil. Entre los jugadores a su cargo estaba David Diéguez, a quien todos en Chantada llaman Ferre por su segundo apellido, Ferreiro.

Años más tarde, el fútbol sala los ha vuelto a juntar. Souto llegó a Ferrol en 2019 para dirigir en la máxima categoría del fútbol sala nacional a O Parrulo. Junto a él desembarcó en el pabellón de A Malata su antiguo pupilo, quien comenzó en prácticas y acabó siendo parte muy importante del cuerpo técnico.

Finalizada en 2021 la etapa en Ferrol, a Héctor Souto le tocó hacer las maletas en dirección a Indonesia para ser el entrenador del Bintang Timur Surabaya. En cuanto pudo, no dudó en llamar a Ferre, para que se embarcase con él en la exótica aventura.

En esta parte del mundo (que Souto conoce muy bien por sus seis años de trabajo en Vietnam), el binomio que comenzó en las escuelas deportivas municipales de Chantada ha alcanzado el éxito. En su primera temporada en Indonesia, Souto y Diéguez se proclamaron campeones de Liga y del torneo del sureste asiático, un doblete que les vale para firmar su renovación por una campaña más en un club que aspira a ser de los más potentes del fútbol sala en Asia en los próximos años.

Hoy comandan un cuerpo técnico de éxito a muchos miles de kilómetros de distancia de su hogar. En el pasado eran entrenador e integrante de un equipo de pequeños que representaba a las escuelas deportivas de Chantada.

Héctor Souto insiste en que acertó "plenamente con Ferre, que con 24 anos xa coñece a primeira división de España e o extranxeiro"

ASÍ EMPEZÓ. "A todos os rapaces que xogaban con Ferre lémbroos con moito cariño, porque foron dos primeiros aos que adestrei. Eran proxectos de persoas e notas que tes unha influencia nos valores que adquiren", indica Héctor Souto sobre su primera etapa persiguiendo los mismos objetivos deportivos que Ferre. "O que lembro del é que era moi habilidoso. De feito, en fútbol sala xogaba de pívot e en fútbol, de porteiro. Pero tamén era moi traballador e comprometido", recuerda Souto sobre el actual preparador físico, especializado en fuerza, y readaptador de lesionados del Bintang. "Delego moito nel. É un membro do corpo técnico moi querido e respectado no club", asegura el entrenador.

Souto está muy contento de haber apostado por su expupilo para que le acompañase en los banquillos de Ferrol y Surabaya, la ciudad del Bintang. "Souben que estaba a rematar a carreira e propuxen que viñera ao Parrulo. Acertei plenamente. Con 24 anos, Ferre xa sabe o que é dirixir na primeira división de España e no estranxeiro e iso pode axudarlle moito na súa vida", explica.

Ferre asegura que "cando era o meu adestrador, a Héctor xa se lle notaba paixón por sacar o máximo de cada un dos xogadores"

Ferre tampoco olvida cuando Souto era su entrenador. "Xa se notaba entón que lle apaixonaba sacar o máximo rendemento dos xogadores. Non só se preocupaba por que o pasasemos ben, senón por sacar o mellor de nós e que medrasemos día a día", indica. Souto mantiene esta peculiaridad en la actualidad en el mundo profesional. "Aínda se lle ve a preocupación por buscar melloras constantemente e se un adestramento non sae ben, non marcha a gusto a casa", relata Ferre sobre el que fue su técnio. Ambos están ahora de vacaciones en Chantada, recargando las pilas para una nueva temporada.

El próximo 3 de octubre tocará subirse a un avión y regresar a Indonesia para buscar nuevos éxitos.