Enfado del Xoán de Requeixo de Chantada con Educación: "Os datos do noso centro non son reais"

La dirección del CEIP Xoán de Requeixo de Chantada emitió este miércoles un comunicado para expresar su "indignación" con la información divulgada por la Consellería de Educación relativa a los positivos entre el alumnado de los centros educativos de la provincia al asegurar que los datos sobre su colegio "non son reais". En concreto, la Xunta incluyó el martes dos contagios en el cuatro chantadino, de los que la responsable del centro dice no tener constancia.

"Neste momento, que teñamos coñecemento, non hai ningunha persoa positiva en covid 19 no noso centro", alega en el escrito remitido a los medios, en el que pide a las consellerías de Sanidade y Educación "máis coordinación, proporcionando datos reais e non creando confusións".