Sigue la lucha contra el fuego en la Ribeira Sacra, con más de mil hectáreas arrasadas

Los dos incendios forestales que continúan activos en Ribas de Sil suman unas 1.040 hectáreas calcinadas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural. La lucha contra las llamas prosigue tras una jornada en la que los incendiarios crearon el caos en la comarca con seis focos.

Al fuego declarado en la noche del domingo en la parroquia de Nogueira, que ha quemado al menos 140 hectáreas, se sumó algo antes de la una de la tarde del lunes otro en la parroquia homónima de Ribas de Sil. Este ha arrasado unas 900 hectáreas y obligó a activar la Situación 2 —que se mantiene este martes— por su proximidad a las viviendas. Según ha informado este martes la Xunta, este foco también afecta a los municipios de Quiroga y A Pobra do Brollón.

ACTUALIZACIÓN. Á espera de novas medicións coa luz do día, a superficie afectada polo #IFRibasdeSil supera as 900 hectáreas, segundo as últimas estimacións. Continúa decretada a Situación 2 como medida preventiva.