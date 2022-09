Los incendios mantienen en vilo la Ribeira Sacra tras otro fuego en Pantón

Un incendio forestal generó momentos de tensión en la tarde del domingo en la parroquia pantonesa de Santiago de Cangas por su proximidad con las casas del núcleo de O Pontón. Según las últimas estimaciones, la superficie afectada era de 15 hectáreas y el fuego había quedado estabilizado, informó la Consellería de Medio Rural.

El incendio se declaró a las 15.52 horas con dos focos simultáneos, lo que llevó a muchos a señalar su intencionalidad, y quedó estabilizado a última hora de la tarde. Las llamas comenzaron en una zona alta de la parroquia de Cangas y el fuego avanzó rápido.

Uno de sus flancos se dirigía a las casas del núcleo de O Pontón, pero la rápida actuación de los medios de extinción, tanto terrestres como aéreos, y el viento, que sopló a favor, pararon el avance del fuego sobre este lugar e impidieron que cruzase la carretera municipal que conecta los diferentes núcleos de Santiago de Cangas.

En primera persona. "Me impresionó, lo teníamos a 200 metros de casa"

Fueron muchos los vecinos de Pantón que seguían con preocupación el avance de las llamas en las inmediaciones de O Pontón y A Panfolía. Entre ellos, Jesús Daniel Benavides, un almeriense que lleva tres años residiendo en Santiago de Cangas. "Hago esculturas en madera de roble y me duele ver esos árboles ardiendo", indicó el hombre, que no entiende "que se le haga esto a los bosques con el paisaje que tenemos aquí. No me entra en la cabeza, solo me dan ganas de llorar", lamentó.



Cerca de las casas

Del incendio lo avisó su mujer "y yo vine corriendo, me impresionó mucho, lo teníamos a 200 metros de casa", dijo Jesús, que "nunca había visto algo así". Se desplazó con las herramientas y motosierras que emplea para las esculturas de madera, por si pudiesen servir para la extinción.

En los trabajos de extinción participaron tres helicópteros, dos aviones, nueve brigadas, dos agentes, seis motobombas y dos palas. También se sumó al operativo el concejal de medio rural y medio ambiente de Pantón, Cesáreo Rodríguez, que trabaja en la extinción de incendios forestales, aunque este domingo se encontraba de día de descanso.

De las 15 hectáreas que resultaron afectadas por el fuego, la mayor parte de los terrenos son de arbolado, aunque también había algún pastizal, siendo la mayoría de las fincas propiedad privada.

Un bombero lucha contra las llamas cerca del lugar de O Pontón. CARLOS JULIO GONZÁLEZ

No es el primer incendio que se registra este verano en Pantón, pero la mayoría fueron atajados con rapidez. En Santiago de Cangas, además del que comenzó este domingo, se había declarado otro en Aúde. Los vecinos de esta parroquia recordaban el incendio de 2017 "no que nos ardera parte do monte comunal", indicaron.

OTRO INCENDIO. En la madrugada de este lunes también había quedado estabilizado un incendio en el municipio pontevedrés de Rodeiro, que limita con Chantada.

El fuego se declaró en la parroquia de Riobó y la superficie afectada rondaba las 20 hectáreas –18 rasas y dos de arbolado–.