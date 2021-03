Ferido con queimaduras un home debido a un incendio na súa cama en Pantón

Un veciño do lugar de Marce, en Pantón, recibiu asistencia médica esta madrugada debido ás queimaduras provocadas ao incendiarse a súa cama.

Segundo a información recollida no 112 Galicia, o lume comezou sobre as catro da mañá no colchón sen chegar a estenderse a outras zonas do cuarto grazas á rápida intervención dos propios ocupantes da vivenda.

De feito, á chegada dos Bombeiros de Monforte, o incendio estaba practicamente sufocado. Iso si, un home necesitou a axuda dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 por mor das lesións provocadas polo lume, algunhas queimaduras de carácter leve.