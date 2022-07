El incendio, un "duro golpe" para los alojamientos turísticos de O Courel

Los efectos económicos del devastador incendio que se declaró el pasado 14 de julio en O Courel ya se notan en los establecimientos turísticos del municipio. La preocupante situación, primero, y el miedo a encontrarse un paisaje negro, después, han llevado a muchos a cancelar las reservas que tenían previstas para un verano que ya se presentaba "raro" para los hosteleros.

Coinciden en que ha sido "un golpe duro", pero no se rinden e intentarán remontar dentro de lo posible. De la segunda mitad de julio poco se pudo rescatar al tener que renunciar al puente festivo del día 25, el más potente del año, señala Loly Cabello, gerente de la Casa da Aira, en Froxán, donde comenzó el incendio. "Una clienta vio como un rayo provocaba el fuego y al momento hizo las maletas para volver a Madrid", dice.

Tampoco la primera semana de agosto invita al optimismo, se han cancelado muchas reservas –hasta el 90% en casos como el del cámping de Esperante–, pese a que se mantienen intactas muchas rutas de senderismo y lugares de gran biodiversidad.

Por ello, todas las esperanzas están depositadas en el tramo final del verano y en los meses de otoño. Los hosteleros fían la recuperación a los clientes habituales e insisten en que buena parte de la sierra de O Courel sigue verde.

Adriana Paez lleva 15 años al frente de Casa Caselo, una de las seis de turismo rural que hay en Paderne, aldea que no se vio afectada por el fuego. Destaca que la mayoría de reservas para agosto son clientes que repiten "e que de momento non cancelaron", dice. Espera que así sea, porque «durante a pandemia tivemos moita xente que escapaba da praia, pero a cousa empezaba a ir a peor».

INCERTIDUMBRE. Y es que el incendio ha sido la punta del iceberg de un verano que ya se presentaba "raro", dice Xabier Trepat, responsable del cámping de O Courel. "Agora son reservas máis curtas, de tres ou catro días, e fanse con menos antelación", explica.

Paez añade que en Semana Santa fue cuando comenzó a notar que la situación se complicaba. "A xente está moi xusta porque subiron moito os prezos e cada vez se poden mover menos", lamenta.

Biodiversidad y mucha riqueza

"No Courel Alto hai moita biodiversidade e riqueza e se entras por Pedrafita nin te enteras do incendio", dice Xabier Trepat. Por su parte, Adriana Paez destaca que la parte alta de la sierra "ten as rutas de sendeirismo intactas e conta coas devesas de Paderne e da Rogueira e moito máis que ver". Incluso en las zonas en las que más se sufrieron los efectos del incendio quedan lugares para visitar. Loly Cabello dice que el pueblo de Froxán, que es Bien de Interés Cultural, "está bien gracias a un contrafuego que evitó que pasase el incendio". Algunos vecinos, sin embargo, creen que en estas zonas el turismo debería esperar a que se restablezca totalmente la normalidad.



Paez cree que a O Courel le hace falta "axuda e publicidade, para que a xente saiba que isto está intacto". Precisamente, en Paderne se celebra el sábado un concierto de jazz del trío Sumrrá, que han avanzado que será "un acto de protesta, de apoio e, sobre todo, de amor pola vida e polo Courel".