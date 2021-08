El incendio declarado en la madrugada del domingo al lunes en Quiroga volvió a dejar sin teléfono fijo ni conexión a internet por fibra a las localidades de Folgoso y Seoane do Courel. La avería se produjo después de que las llamas alcanzasen el cable que lleva este servicio a O Courel y que discurre paralelo a la LU-651, la carretera que une el municipio con Quiroga, del mismo modo que ya ocurrió en septiembre del pasado año.

El fuego comenzó al filo de la una de la madrugada en una zona situada al pasar el núcleo quirogués de A Ermida, en dirección a Folgoso. Las llamas empezaron a avanzar con rapidez en dos flancos en un terreno de monte raso. En poco tiempo, el incendio alcanzó los cables que llevan la fibra óptica a los pueblos de Seoane y Folgoso.

La alcaldesa de O Courel, Lola Castro, indicó que a primera hora del lunes se habían puesto en contacto con la empresa que lleva este servicio al municipio. La respuesta fue "que o restablecerían o antes posible, pero que nese momento non lles deixaban pasar". Tráfico cortó la vía a las 10.45 y así estuvo durante unas dos horas.

Lola Castro, que espera que la avería quede subsanada a lo largo del martes, dijo que el Concello desvió su línea telefónica a un móvil particular, ya que estos no dejaron de funcionar. La avería afectó a los teléfonos fijos y a la conexión a internet por fibra en Folgoso y Seoane, por ser los núcleos del municipio a los que llega el servicio. El resto de localidades obtienen la conexión por wifi, por lo que no se perdió el suministro.

Esta misma situación ya se vivió en el mes de septiembre del año pasado, cuando un incendio en una zona muy cercana a la del declarado ayer quemaba el cable que transporta la fibra a O Courel. En ese caso, el servicio quedó restablecido un día después.

El incendio de Quiroga quedó controlado a las 16.00 horas, tras arrasar 16 hectáreas, diez de ellas de monte raso y las seis restantes de arbolado.

Según informó la Consellería do Medio Rural, en las tareas de extinción participaron cinco agentes, 20 brigadas, nueve motobombas, una pala, seis helicópteros y otros tantos aviones.