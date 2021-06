El incendio de O Courel ya afecta a más de 105 hectáreas

El incendio forestal declarado en la madrugada del sábado en Folgoso do Courel continúa activo y alcanza las 105 hectáreas, mientras que en las últimas horas se ha declarado otro en Salvaterra de Miño (Pontevedra) que lleva arrasadas ya 180 hectáreas.

El fuego en O Courel continúa activo desde que se inició a las 4.50 de las madrugada del sábado.

Según las últimas mediciones provisionales, afecta a una superficie de unas 105 hectáreas. Hasta el momento, se han movilizado un técnico, 10 agentes, 30 brigadas, 14 motobombas, una pala, siete aviones y dos helicópteros.

Alguna imagen del #IFFolgoso en Lugo

📸De hace una hora pic.twitter.com/LUA8mXC8Ju — UGTbomberosforestales (@ugtbomberofores) June 12, 2021

ENEMIGOS DE LOBOS Y OSOS. La alcaldesa de Folgoso do Courel, la popular Lola Castro, mostró su enorme enfado por lo sucedido y no dudó en señalar que el fuego fue intencionado y que posiblemente tenga que ver con "certas persoas" que rechazan la presencia tanto del oso como del lobo en el municipio.

"A xente está enfadada po os ataques dos lobos, poucos, en verdade; e porque o oso achégase as colmeas para comer mel e as destroza. Pero non é razón para poñerlle lume ao monte para que estas dúas especies abandoen o territorio", indicó.

Castro aboga por una labor sensibilizadora entre el vecindario y las líneas de ayuda públicas para aquellos que se vean afectados, aunque se mostró convencida de que este no será el último incendio forestal que sufra O Courel esta temporada.

SALVATERRA. El fuego en Salvaterra do Miñoi se inició a las 21.51 horas de la noche del sábado en la parroquia de Uma, aunque ahora también afecta al municipio vecino de Mondariz.

Dada la magnitud de este fuego y a su rápida propagación a lo largo de la noche, se llegó a declarar la situación 2 en torno a la 1.00 de la mañana por la proximidad de las llamas al núcleo de Maceiras, en Salvaterra, y posteriormente a los de Mouriscados, Fontebalán y Crespos, en Mondariz. Sin embargo, esta medida ha quedado suspendida a las 7.26 de la mañana de este domingo.

Las últimas estimaciones de Medio Rural sitúan la superficie quemada por este incendio en unas 180 hectáreas. Para su control, se han movilizado hasta el momento ocho agentes, 26 brigadas, 15 motobombas y dos palas.