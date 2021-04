Un incendio calcina Finca Robles, una nave de la Xunta situada en Brollón

A última hora de la tarde de este viernes se originó un incendio en una nave que la Xunta de Galicia tiene en el municipio de A Pobra do Brollón y que forma parte de un complejo de experimentación agroforestal y ganadero conocido como Finca Robles.

Los bomberos del cuerpo comarcal de Monforte desplazaron hasta el lugar, parroquia de A Veiga, a todas sus dotaciones. Los efectivos se centraron en controlar el fuego principal, localizado en la nave destinada a talleres, donde además de diversa maquinaria se almacenaban botellas de propano y oxígeno.

Los bomberos fueron capaces de controlar las llamas y evitar un colapso total de la instalación. Al mismo tiempo, trabajaron de forma intensa para impedir que las llamas saltasen a otra nave en la que se acumulaban toneladas de hierba seca.

Los bomberos de Monforte, no sin un gran e intenso trabajo, logrando perimetrar el incendio original para que no se extendiese. No hubo que lamentar daños personales, aunque los materiales se antojan cuantiosos.

Los bomberos comarcales permanecían, bien entrada la noche, en el lugar del suceso, con el fin de refrescar la zona afectada por el incendio y sus aledaños. Es una actuación, dijeron, imprescindible para impedir que se regenere el fuego.

A lo largo de la jornada de este sábado se espera llevar a cabo una evaluación de los daños que ha sufrido la Finca Robles de experimentación agroforestal.