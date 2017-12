Pierde su casa en Sober en un incendio en la madrugada de Navidad: "É unha desgraza"

Un incendio calcinó por completo una vivienda en Cimadevila, en la parroquia soberina de Amandi, durante la madrugada de Navidad. Los servicios sanitarios de urgencia tuvieron que atender al propietario, José Vázquez, por una crisis de ansiedad al arder.



La vivienda, compuesta por dos pisos, resultó totalmente calcinada en un incendio que, según los primeros indicios, pudo comenzar en la entrada. Ocurrió a las dos de la madrugada.



"Sentín boom, boom, e pensei que eran uns atracadores. Levanteime, fun a cociña e xa vin o lume"



Por fortuna, ni el dueño ni su tío resultaron afectados por el incendio, ya que nada más percartarse del fuego los ocupantes abandonaron el inmueble. Con todo, el propietario necesitó asistencia médica a causa de una crisis de ansiedad, por la que lo trasladaron al hospital de Monforte



También se salvó otra vivienda colindante, pese al calor que tomó la medianera y que los efectivos de extinción se encargaron de refrigerar. Además, el propietario movió su coche y el tractor para evitar que los alcanzasen las llamas. Sin embargo, murieron algunos animales.



"Sentín boom, boom, e pensei que eran uns atracadores. Levanteime, fun a cociña e xa vin o lume, tamén no patio. O meu tío é algo xordo e non me sentía. Isto é unha desgraza", explicaba José Vázquez a la TVG. La casa había sido reformada hace dos años.



El Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 Galicia tuvo conocimiento del suceso a través de las llamadas de varios particulares que pedían ayuda. A partir de ese momento, el personal del 112 Galicia activó un operativo en el que participaron los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Monforte, así como los voluntarios de Protección Civil que acercaron una motobomba municipal.



Los agentes de la Guardia Civil y los profesionales de Urgencias Sanitarias completaron este operativo.