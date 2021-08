O venres inaugúrase unha exposición sobre as cantigas de Martín de Padrozelos

A Exposición De Amor e de Amigo, as cantigas de Martín de Padrozelos, organizada pola

Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (AEPECSA), no marco do programa O teu Xacobeo, en colaboración do concello de Folgoso do Courel e a Fundación Uxío Novoneyra,

inaugurase o vindeiro venres, día 6 de agosto, a partir das 12 horas, en O Courel, nun acto que se celebrará na Oficina de Información Turística de Folgoso,

No acto de inauguración está prevista a participación do alcaldesa, Lola Castro Ochoa; do presidente e do secretario da Asociación organizadora, Xosé María García Palmeiro e José Manuel Salgado, respectivamente; de Uxío Novo Rey, en representación da Fundación Uxío Novoneyra, e do comisario da Exposición, o periodista, Luís Celeiro Álvarez.

Trátase dunha mostra, de carácter divulgativo e itinerante, que transmite e fai visible a importancia

da lírica galega na Idade Media, coas dez cantigas de Martín de Padrozelos, un dos primeiros

trobadores coñecidos da nosa lírica, vinculado aos concellos de Samos, O Courel e O Incio, aos que alude nas súas cantigas.

As dez cantigas, nove de amigo e unha de amor, foron musicadas polo grupo A Quenlla e gravadas

nun CD, que axuda á revalorización deste autor medieval, coas súas orixes en Praducelo de Lóuzara, onde Samos limita co Courel e onde se conserva unha casa co seu nome. A vinculación de O Inicio, Samos e O Courel coas orixes da literatura galega resultan evidentes para investigadores como Dulce Fernández Graña e Xulio Pardo de Neyra, os dous primeiros en publicar os seus traballos sobre o autor medieval e as súas cantigas, que se conservan nos cancioneiros da Vaticana e da Biblioteca Nacional de Lisboa.

Cada unha das dez cantigas constitúe un panel da Exposición, que conta con dous máis, un dedicado á ficha técnica da mesma e outro que contén un mapa cos concellos polos que pasa o recorrido itinerante da Exposición, onde adquiren principal relevancia os concellos de O Courel, Samos e O Incio, as terras de Martín de Padrozelos.

Despois de O Courel, a Exposición ira a Portomarín (19–30 de agosto), para rematar nunha das

pallozas do Cebreiro, na primeira quincena de setembro. Anteriormente estivo en O Incio, Samos,

Triacastela, Paradela, Láncara e Sarria.