Castiñeira: "Hay muy buenas empresas en el rural que no pueden llevar a cabo su actividad"

"Llegar a todas las pequeñas aldeas" y servir de "autovía" entre el rural y la ciudad en lo que a conexión se refiere. Esta es la meta principal de la empresa A Túa Xanela, una firma de telefonía, fibra óptica e internet nacida en Chantada en febrero de 2021 de la mano de un joven de Taboada, Iñaki Castiñeira. Reconoce que la idea surgió tras volver a su casa natal y ver "la necesidad que había", ya que no podía conectarse para trabajar desde allí.

Y es que en pleno auge del teletrabajo y en un mundo completamente globalizado se hace vital digitalizar las empresas. "Hay muy buenas empresas en el rural pero muchas no pueden llevar a cabo su actividad o ni se les conoce fuera de su entorno más próximo", apunta Iñaki, gerente de la empresa. "Nosotros –explica– les ayudamos a digitalizarse y crear negocios de la misma calidad que en las ciudades". Además, "un 10% de los clientes que tenemos actualmente nunca tuvieron conexión. En su casa nunca habían tenido teléfono", destaca.

¿Qué servicios ofrecen?

En A Túa Xanela ofrecen fibra óptica desde 100 megas a 1.000 megas, telefonía móvil, servicios de cloud, ciberseguridad, alojamiento, conectividad, centralitas virtuales, almacenamiento en nube y digitalización a través de la creación y mantenimiento de páginas web.

Empresas

Desde hace unos ocho meses la firma trabaja en una nueva división que se va a dedicar en concreto a los clientes profesionales, a la empresa. "Muchas veces las empresas del rural no tienen opción de acceder a nubes, a buenos sistemas, no tienen una buena seguridad, etc.", señala Iñaki, que añade que para esta nueva división la empresa ha hecho una importante incorporación de personal de entre 6 y 8 personas dedicadas a ese sistema en concreto.

Ofertas

Conscientes de la desconfianza inicial de la gente ante las nuevas empresas, desde A Túa Xanela lanzan una oferta que puede resultar "chocante", señala su propietario. "Ofrecemos conexión por un euro al mes durante dos meses para que prueben nuestro servicios. Si no les gusta, se pueden dar de baja. Nosotros nos hemos encontrado con que la gente prueba y se queda después de este tiempo. Incluso hay casos en que a los quince días ya nos piden un contrato normal", explica Castiñeira.

Además, cabe destacar que con la inauguración de su nueva tienda en Palas de Rei este lunes 13 de junio la empresa acaba de sacar una promoción la fibra por 19.95 euros durante un año.

¿Dónde están?

La firma cuenta actualmente con seis tiendas físicas ubicadas en Chantada, Monterroso, Silleda, Monforte, Ribadeo –abierta al público desde el viernes 3 de junio– y la recién inaugurada en Palas de Rei. Además, cuentan con 30 distribuidores repartidos por toda la comunidad gallega.

Su plantilla suma una treintena de personas, de las cuales unas 20 se incorporaron en el último año, por lo que puede afirmarse que la empresa se encuentra en un proceso de expansión y ha experimentado un enorme crecimiento desde su creación.

Más de quince municipios gallegos ya confían en los servicios de esta firma, que prevé llegar a los 50 municipios este año.

El servicio técnico, su punto fuerte

Desde la empresa señalan la "cercanía" con el cliente como su marca diferenciadora además de la "disposición" a la hora de resolver posibles problemas. Cuentan con cuatro personas dedicadas únicamente al mantenimiento que hacen de su servicio técnico su punto más fuerte. "Se trabaja de lunes a domingo en esto y el tiempo-respuesta es de los más bajos", señala Iñaki Castiñeira.

"Muy contentos" con el feedback recibido por parte de los clientes, así como con la ayuda aportada por las administraciones locales a la hora de realizar las conexiones, y con el objetivo de seguir ofreciendo "un servicio de calidad" hecho "desde el rural" afrontan el futuro como empresa y como sector. "Cuando empezamos contábamos con hacer unos 2.000 servicios al año. Hemos duplicado este objetivo. Este año el objetivo eran 10.000 y si no hay novedad, por el ritmo que llevamos, los vamos a alcanzar bien", destaca el gerente.