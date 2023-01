El impulso definitivo a una idea redonda

La viticultura y la jardinería apasionan al soberés Iván Prado, que ha logrado hacer de elllas su modo de vida. Propietario de la empresa lucense Nuevos Jardines, en 2013 puso en marcha en Bolmente (Sober) la bodega A Man de Prado. Está situada a unos poco metros de la casa en la que nació y donde aprendió mucho sobre la cultura del vino. "Nesta zona hai moita tradición, os meus pais tiñan viñedos e elaboraban e o meu avó era augardenteiro, así que estou seguindo os seus pasos, pero facéndoo visible de cara ao mercado", explica.

De una pequeña superficie de cepas viejas en Amandi —Iván aclara que disponen de entre cinco y siete mil metros cuadrados— salen las uvas de las variedades brancellao, garnacha y, sobre todo, mencía con las que elabora su Priscillus. Se trata de un tinto joven que también cuenta con una versión envejecida en barrica y, lo más importante, "que é un viño que gusta moito e que a xente di que baixa moi ben e se deixa beber", destaca el viticultor.

En total, salen al mercado unas 4.000 botellas que se venden, principalmente, en hostelería y en las zonas de Lugo y Ferrol. Es una producción bastante baja, reconoce Iván, quien ya adelanta que eso cambiará en las próximas cosechas, pues la bodega está en pleno proceso de crecimiento. "Queremos aumentar o número de parcelas e comprar uva de calidade para poder ampliar a cantidade", explica.

Su objetivo es alcanzar las 20.000 botellas en poco tiempo, pues el vino se vende bien y porque, tras la pandemia —periodo en el que optaron por no elaborar vino—, la demanda del Priscillus ha crecido. A eso se suma la gran apuesta de A Man de Prado por el enoturismo, lo que les hace prever un aumento de las ventas ya solo pensando en las personas que visitarán sus instalaciones, donde acaba de inaugurar una moderna sala de catas.

"A sala ten un estilo paisaxístico que relaciona terra e viño. Pretendemos que a xente que veña aquí coñecer os caldos que elaboramos poida sentir a integración entre a paisaxe e a viticultura", explica Iván, que pudo sacar adelante el proyecto gracias a una ayuda del GDR Ribeira Sacra - Courel, "e iso é de agradecer, pois foi un impulso moi importante", dice.

Y ese impulso no es solo para su bodega, sino para toda la parroquia de Bolmente. De hecho, otros de los proyectos que tiene entre manos Iván Prado es abrir una tapería de degustación en un edificio anexo a la sala de catas.

Además de ser otra forma de dar salida a los vinos de A Man de Prado, ampliaría la oferta gastronómica del municipio y dinamizaría en gran medida la parroquia, otro de sus grandes objetivos. "Pretendemos que o noso proxecto axude a dar vida á zona, a crear postos de traballo e así poder frear a perda de poboación", dice Iván Prado, que cree que esto demuestra que es posible "facer moitas cousas aquí, non só de viño, senón tamén arredor del".

Un vivero productor

Y el mejor ejemplo de eso es él mismo. Si la jardinería era otra de sus aficiones, lo cierto es que ha sabido relacionarla con la viticultura y, al lado de la bodega, cuenta también con un vivero de variedades autorizadas por la Xunta de Galicia con plantas madre para producir vides autóctonas.

Tanto este proyecto como el de la bodega comenzaron en 2013 y ahora ha llegado el momento de "potenciar as dúas cousas coa intención de unilas, porque están ligadas ao enoturismo e existe a posibilidade de ofrecer visitas guiadas á adega, pasar pola sala de catas e rematar no viveiro, coñecendo as diferentes variedades de vides", destaca Iván.

Sería, dice, una iniciativa diferente y novedosa en la zona. Mismos adjetivos que se pueden usar para definir algunos de los proyectos que desarrolla en el vivero, como el diseño y creación de tepes orientados a la jardinería. "A xente adoita coñecer os dos campos de fútbol, eses rolos de céspede; aquí o que facemos son tepes de plantas, algo que ten moitos beneficios para as cubertas e paredes vexetais", explica.