A exposición Inmarcesibles leva case un ano de itinerancia amosando a beleza real das mulleres, lonxe dos canones de beleza establecidos. Naceu en Sober, impulsada polos servizos sociais do Concello.

Patricia González Vidal e Ana de la Torre Alvarado son as promotoras da mostra, que xa puido verse en numerosos municipios de Lugo e Ourense. Actualmente está en Xunqueira de Espadanedo e o vindeiro luns chegará a Taboada para despois instalarse no Espazo Xove de Chantada.

"O obxectivo é amosar os complexos asumidos que a sociedade nos fai ver coma defectos e analizar os canones que nos prexudican física e mentalmente para deixar atrás os monstros e querernos tal e como somos", explica Patricia.

Inmarcesibles componse de 19 imaxes tomadas pola fotógrafa María Fernández. O público coñece a 25 mulleres de idades moi diversas, dende unha bebé ata persoas con idades superiores aos 80 anos. "O nome da exposición ten que ver coa definición de inmarcesible, algo que nunca marchita", conclúe Patricia González.

Algunhas das mulleres que participaron na mostra. EP

Ata xuño e xullo, a exposición ten todas as datas ocupadas. Logo volverá ser instalada en novembro e ata marzo seguirá o seu percorrido reivindicativo.

Necesidade

Patricia González indica que dende o seu departamento municipal levan anos traballando en cuestións de igualdade. Antes desta mostra, o Concello promoveu o documental Nosoutras.

"Consideramos que é unha loita necesaria e temos a sorte de contar cun alcalde que se incolucra moito con estes temas", indica a traballadora en referencia ao rexedor soberés, o popular Luis Fernández Guitián.

Patricia González destaca, ademais, que a loita é "moi necesaria" e ve problemas entre os máis novos. Nas charlas que dá polos institutos descobre que os canones de beleza asociados ás mulleres están aínda moi vixentes.

"Adoitamos falar moito de redes sociais, porque é moi frecuente empregar nelas filtros e logo cando estás diante da persoa real comprobas que é moi distinta", afirma antes de engadir que nesta época que vivimos, da imaxe e o aquí e agora, "acrecentou esta situación".

Ás rapazas na adolescencia, esta idea do que debe ser unha apariencia feminina "aféctalles, xa que pensan que as mulleres as que seguen son reais, cando están empregando filtros ou sometéronse a operacións de cirurxía estética".

O seu traballo inclúe enquisas que confirman moitos dos problemas. Unha delas pasoullas ás integrantes do equipo no que a propia Patricia xoga ao voleibol. "Choca moito comprobar que todas as rapazas de 16 anos cambiarían algo do seu corpo, a maioría delas o peso, e que algunhas mesmo modificarían todo", lamenta mentres chama a traballar para erradicar estes pensamentos.

Novo proxecto

Con Inmarcesibles aínda de viaxe polos diferentes concellos, Patricia González e Ana de la Torre xa traballan na súa seguinte iniciativa. Neste caso, o protagonismo será para o xénero masculino e os estereotipos asociados a eles.

Patricia avanza que este proxecto consistirá de novo nunha exposición fotográfica. Nas imaxes aparecerán homes desenvolvendo tarefas, asumindo roles ou amosando particularidades normalmente atribuídos ás mulleres.

Queremos deconstruír a masculinidade tradicional, entendendo que así imos camiño dunha igualdade real entre homes"

"Queremos deconstruír a masculinidade tradicional, entendendo que así imos camiño dunha igualdade real entre homes, porque os estereotipos de xénero masculinos, ademais, prexudícannos tanto a eles como a nós", subliñou Patricia González.