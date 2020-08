La improvisada playa fluvial de Monforte aparece llena de basura

La improvisada playa fluvial en Vilanova (Monforte) apareció estos días llena de restos de basura. Se trata de un lugar popular de baño que no está habilitado como tal, aunque muchos vecinos monfortinos suelen acercarse a ella para refrescarse en el río Cabe en ausencia de otra playa fluvial o de piscinas municipales.

Los propios vecinos fueron los que se encargaron de adecentar dicho lugar con la finalidad de convertirlo en una zona recreativa y de ocio, colocando un trampolín de madera e incluso una tirolina.

Sin embargo, Vilanova carece de lo que, según la ley, deben de tener las playas fluviales de Galicia como son socorristas, accesos en buen estado y los controles de salubridad del agua. Precisamente este último requisito es de vital importancia este año, debido a la situación sanitaria. La aparición de restos de basura en las inmediaciones de la zona de baño incrementa todavía más el estado de abandono en el que se encuentra el lugar. Además, las personas que acuden habitualmente a bañarse aseguran que debería también desbrozarse la maleza para que la zona estuviese en un mejor estado.

COMPETENCIAS. La posibilidad de adecentar este lugar de baño en Vilanova es un proyecto que comenzó hace años, con la corporación municipal de Nazario Pin. Una demanda vecinal que recogió el actual regidor monfortino, pero sin éxito.

Uno de los motivos principales de que no se pueda llevar a cabo la preparación de una playa fluvial es el hecho de que el Ayuntamiento no tiene todas las competencias sobre estos terrenos. Hace tres años, la propietaria del espacio conocido como A Illa de Vilanova cedió el lugar al gobierno municipal de forma altruista, pero el resto del terreno tenía otros dueños y era necesario comprarlo. Tomé intentó adquirirlo, pero su propuesta fue rechazada por el pleno, así que actualmente el Ayuntamiento no tiene posibilidades de adecentar la zona y advierte a los vecinos que opten por bañarse en ella, que deberán hacerlo bajo su propia responsabilidad.

A pesar de todo ello, esta improvisada playa fluvial de Vilanova se ha convertido en un lugar de baño muy frecuentado por los monfortinos durante los meses de verano. Las altas temperaturas en el Val de Lemos acrecientan más las ganas de divertirse y refrescarse sin salir de Monforte.

Otras opciones interesantes son lugares de baño casi solitarios en el Xeoparque Montañas do Courel, o bien la playa de A Cova, en O Saviñao.