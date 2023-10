A igrexa de San Vicente reabrirá o día 29, catro anos despois do comezo das obras

A igrexa de San Vicente do Pino, en Monforte, volverá abrir ao público o vindeiro día 29, catro anos despois de comezar a súa rehabilitación. Case 700.000 euros investiu o Goberno de España nun proxecto que se completou coa mellora do alumeado interior e que incluíu actuacións nas pinturas murais do presbiterio, a nave central e muro norte do cruceiro, o retablo maior e o retablo en pedra do cruceiro do mosteiro.

O alcalde monfortino, José Tomé, o Delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, entre outras autoridades, comprobaron este luns o resultado das obras, iniciadas en 2019. Dende ese ano, todos os actos litúrxicos que historicamente se desenvolven en San Vicente leváronse a cabo na igrexa próxima da Régoa, máis pequena e situada no camiño ao monte onde se levanta o mosteiro. Os festexos na honra de da Virxe de Montserrat, a patroa da cidade, ou de San Brais, outra festividade típica de Monforte, regresarán así ao seu escenario habitual.

O Concello anunciou a súa colaboración para trasladar ambas as dúas divindades dende A Régoa. Posteriormente, o citado día 29, terá lugar a cerimonia relixiosa de apertura da igrexa, que oficiará o bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco. Tamén se traballa no establecemento dun réxime de visitas máis alá dos actos litúrxicos.