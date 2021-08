A igrexa chantadesa de Nogueira, o templo onde previr a rabia

A igrexa de Nogueira, en Chantada, é unha das máis célebres da comarca. Coñecida sobre todo polas impresionantes pinturas que decoran o seu interior –o templo recibe o sobrenome de Capela Sixtina da Ribeira Sacra–, tamén é o fogar de reliquias milagreiras, moi típicas na tradición católica.

No caso de Nogueira trátase dun dente que, segundo conta a historia, pertenceu a San Eleuterio, un antigo Papa. Alí permanece dende que se levantou a igrexa no século XII, aínda que hai quen baralla que podería estar incluso dende antes, cando no lugar había só unha ermida.

O dente, que levou moitos devotos ao lugar ao longo dos séculos, ten para o fieis a capacidade de protexer contra a rabia. A tradición di que cómpre facer o sinal da cruz con el (o que se coñece popularmente coma pasar o dente) para quedar inmunizado contra a enfermidade no caso de ser mordido por un can ou un lobo.

Este rito quedou consolidado no tempo. Cada ano, a comezos de agosto, Nogueira celebra a Festa das Dores e é típico que despois da tradicional misa e procesión se proceda ao paso do dente. Aínda se lle fai o sinal da cruz á xente coa reliquia, noutro reflexo máis do poder da comunidade para manter tradicións malia o paso de séculos e séculos.

Como é obvio, dende que comezou a crise do covid-19, o dente descansa sen facer sinal da cruz ningún nos rostros dos fregueses. En canto a situación sanitaria o permita, a idea na parroquia é recuperar unha cerimonia histórica, chea de simbolismo.

OUTRA DE LOBOS. Chantada é unha vila na que a figura do lobo é case omnipresente, comezando polo propio escudo do Concello, onde se distinguen tres exemplares. A igrexa de Nogueira conta coa súa particular lembranza a este animal.

A mocheta esquerda dunha pequena porta lateral da igrexa ten o aspecto da cabeza dun lobicán, o animal mestura de can e lobo. Conta Antonio Vázquez Porto, presidente da asociación cultural Capela Sixtina de Nogueira, que o lobicán podería representar a figura do mal.

A outra mocheta, situada á dereita no tímpano da porta, é a cabeza dun boi. Segundo Antonio, para os habitantes da parroquia supoñía a representación do ben, xa que era o animal que axudaba a carretar as pedras.

Dous anos sen procesións

A Festa das Dores tocaba o pasado domingo, día 8. Fíxose, pero nun formato moi reducido, aínda que o ano pasado nin eso foi posible. Os actos relixiosos consistiron nunha misa. Por segunda edición consecutiva non houbo procesión nin paso do dente. "Estamos esperando a que a pandemia nos deixe para volver facelo", comenta Antonio Vázquez. Despois da cerimonia, unha charanga deulle música á xornada, aínda que estivo moi deslucida e poucos se animaron a asistir por mor da situación sanitaria.



VISITAS. A Capela Sixtina da Ribeira Sacra é un dos monumentos máis visitados de Chantada e da comarca. O propio Antonio encárgase de guiar os visitantes polo templo e amosarlles as sorpresas que garda. Só é preciso chamar ao número de teléfono 699.12.27.40 ás 12.00 ou ás 17.00 horas e concretar unha data. A igrexa está aberta todos os días.