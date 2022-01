O IGN rexistra un pequeno tremor de 1,8 graos en Taboada, a carón do Miño

O Instituto Geográfico Nacional (ING), a través da súa rede sismolóxica, detectou ás 1.38 horas do día 3 de xaneiro un pequeño tremor no concello de Taboada, en concreto de 1,8 grados e a seis kilómetros de profundidade. O terremoto non foi percibido pola poboación pola súa baixa intensidade.

A localización do movemento foi a mesma onde desde hai tempo se rexistran de forma periódica estes tremores, un punto do río Miño, en concreto do encoro de Belesar, situado á altura de Ponte Mourulle.

A sismicidade neste lugar é recorrente, pero sempre moi baixa.

ESTUDOS. Especialistas en xeoloxía están convencidos de que non se trata de algo casual que en poucos anos se rexistrasen máis de 200 pequenos terremotos, que non chegaron aos tres graos de magnitude, xunto ao río Miño, no encoro de Belesar, nunha zona moi coutada, situada entre os concellos de Taboada, O Saviñao e Chantada.

Existen algúns estudos que falan da presión que exerce a auga encorada sobre as fallas da litosfera, o que propicia compresións e dilatación do terreo.

O eminente catedrático en Xeoloxía Juan Román Vidal Romaní explicou que cando se ven os mapas cos epicentros dos terremotos "podemos comprobar que eses puntos coinciden con fallas, que ao moverse xeran os sismos. Pero en Galicia hai outra particularidade, que é que a maior parte dos ríos están ocupados por encoros".

Neste sentido, Vidal Romaní di que, ás veces, "os ríos coinciden con fallas. Cando a auga se acumula nun encoro hidroeléctrico o que fai é que, nun breve espazo de tempo, o peso no leito aumente moito e moi rapidamente. Así, a litosfera comprímese, o que fai que as fallas se pechen. Pero cando a presa, porque a auga se utiliza para a produción de enerxía eléctrica, se baleira, entón o que estaba comprimido reláxase e iso pode provocar pequenos terremotos".