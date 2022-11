El IES Val do Asma recibió a 14 estudiantes Erasmus+ de Marsella y Guayana francesa

Siete alumnos de Marsella y otros tantos de Guayana francesa pasaron seis días en Chantada, como parte del programa Erasmus+ en el que participa el instituto Val do Asma. Es la primera vez que este centro actúa como anfitrión de estudiantes en una actividad de movilidad en la que colabora con el Lycée Professionnel Le Chatelier de Marsella y el Lucée Polyvalent Lama-Prevot.

Las primeras jornadas fueron de convivencia en el propio IES Val do Asma. Tras una calurosa bienvenida se llevaron a cabo diversos trabajos y actividades con el fin de que los 14 alumnos franceses desplazados y los de Chantada se conociesen. Una de las estudiantes chantadesas les sirvió de guía por las instalaciones.

En los siguientes días, los estudiantes franceses conocieron las instalaciones de empresas locales como Casa Baltar o Daveiga. También se les organizó una ruta por el Camino de Invierno, aunque en sentido contrario. Fueron de Chantada a Belesar, un recorrido que les descubrió los codos.

Finalmente, los 14 alumnos participaron en una visita a Santiago. La profesora de Historia del IES Val do Asma les guió por la capital de Galicia.

"Estamos moi satisfeitas de que por fin se puidera levar a cabo esta mobilidade tan esperada despois do atraso sufrido por mor da pandemia de covid-19", destacó la coordinadora del proyecto en Chantada, Pilar García. La docente se mostró especialmente contenta de la presencia de los alumnos de Guayana Francesa, "que non nos puideron acompañar no desprazamento a Marsella a mediados do curso pasado".