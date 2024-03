El IES Río Cabe celebró un taller de educación financiera con 80 alumnos

El instituto Río Cabe recibió el pasado lunes su recompensa por haber ganado el curso pasado un concurso de conocimientos financieros. El centro monfortino acogió un taller al que asistieron 80 alumnos -de cuarto de Eso y primero y segundo de bachillerato- para ayudarles a moverse lo mejor posible en este ámbito.

"El objetivo es concienciar a los jóvenes para que presten atención a sus finanzas personales, algo que van a tener que hacer tarde o temprano, quieran o no", señaló Roberto España, responsable de la división de educación financiera del Banco de España y uno de los ponentes del taller.

La actividad forma parte del plan de educación financiera promovido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y se diseñó de acuerdo con los principios y recomendaciones de la OCDE respecto a esta materia.

"Es importante incidir en la seguridad de las finanzas personales, porque el mundo digital ofrece mucho ocio y es atractivo para los jóvenes, a quienes se les da muy bien, pero hay que tener cuidado", afirma España. En ese contexto, añade, es posible un exceso de confianza "y los ciberdelicuentes con sus fraudes se comen los ahorros de toda una vida".

Sara Rodríguez, Sara Traveso, Saleta Losada, Miguel Vega y Alexandre Maceda son los cinco alumnos de Economía del instituto que, dirigidos por el profesor Emilio López, hicieron al Río Cabe ganar el concurso con sus conocimientos en la materia.

En detalle

El evento coincidió con el inicio de la Global Money Week, que la OCDE celebra para promover la educación financiera entre los más jóvenes. La planificación de las finanzas personales, los prejuicios cognitivos de la toma de decisiones, el consumo responsable, el riesgo de asumir una deuda excesiva al usar tarjetas o la prevención del fraude fueron algunos temas específicos que se trataron en el taller.

"Estoy sorprendido, porque antes de venir pasamos a los estudiantes una encuesta y me han parecido chavales sensatos y prudentes, lo cual es muy positivo, porque hay una amplia variedad de medios por los que los ciberdelincuentes actúan y pueden hacer daño", indicó Roberto España.

El responsable de educación financiera del Banco de España apuntó que muchos de los asistentes al taller incluso poseen cierta experiencia con productos del sector. "Un par de ellos nos dijeron que cuentan con criptoactivos", aseguró.

Educación

Tanto Roberto España como el profesor Emilio López coinciden al advertir que son necesarias campañas de formación de la ciudadanía en temas financieros. "Hace poco salieron los resultados de una encuesta y el nivel es muy mejorable, por eso hace falta una estrategia nacional específica para cada colectivo, pues las problemáticas son distintas", opina España. Emilio López cree que ciertos contenidos "deberían ser obrigatorios en Educación e non limitalos só a algunhas materias optativas para uns poucos".

Felicitaciones por parte de la Xunta

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, acudió al evento y transmitió a los alumnos que ganaron el concurso del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores las felicitaciones de la Xunta "por ter superado co mellor resultado este reto, no que non só tiveron que amosar unha gran solvencia a nivel de coñecementos, senón a capacidade de facer fronte aos nervios". También los consideró "un exemplo".

La teniente de alcalde, Gloria Prada, fue otra de las autoridades presentes en el taller. Reiteró las felicitaciones a los alumnos y afirmó que las administraciones públicas "o que queremos a través de obradoiros coma este é concienciarvos sobre a importancia de saber xestionar adecuadamente as vosas finanzas persoais, o voso diñeiro".



3.000 euros es la cantidad, destinada a material escolar, que se llevó como premio el Río Cabe, además de una tablet para cada integrante del equipo vencedor. En la final, Sara Rodríguez, Sara Traveso, Saleta Losada, Miguel Vega y Alexandre Maceda derrotaron a estudiantes del colegio Santísima Trinidad, de Plasencia (Cáceres), donde se llevó a cabo otro taller como el de Monforte.