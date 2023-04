O IES Río Cabe achegou a oratoria a alumnos de tres centros da contorna

O instituto monfortino Río Cabe foi por un día unha escola de oratoria improvisada en galego. Nas súas instalacións celebrouse a final intercentros dun concurso no que participaron máis de 20 estudantes do centro anfitrión, do Xograr Afonso Gómez de Sarria e do Martaguisela do Barco de Valdeorras.

Dende o Río Cabe valoraron a dificultade da actividade e o seu éxito. O formato consistía en falar un minuto a partir dunha palabra escollida ao azar. "As intervencións foron, malia os nervios, marabillosas, e o alumnado deu renda solta á improvisación, á creatividade e, incluso, á etimiloxía", indicou a dirección. O equipo de dinamización da lingua galega encargouse da organización do evento.

Non o tivo doado o xurado, composto por unha docente de cada un dos tres centros participantes, para elixir os gañadores. Á final acudiron nenos e nenas dende primeiro da Eso ata segundo de bacharelato, repartidos en varias divisións.

Na categoría de primeiro e segundo da Eso, os dous primeiros postos do podio copounos o IES Xograr Afonso Gómez, grazas a Marc López Celeiro e Icía Veiga López. Paula Bouso González, do Río Cabe, afianzouse na terceira posición.

Respecto á categoría de terceiro e cuarto da Eso, o gañador foi un alumno local, Demetrio González Álvarez, mentres que Mario Prada Rodríguez, do IES Martaguisela, foi segundo e Anxo Sobrado Rodríguez, do Xograr Afonso Gómez, completou o podio.

Por último, na categoría de primeiro e segundo de bacharelato, de novo triunfou o Xograr Afonso Gómez, con dous estudantes nas dúas primeiras posicións, Carlos Vilariño Romero e Mauro Díaz Gayoso. Héctor Rosende Núñez, matriculado no instituto Río Cabe, subiuse ao terceiro caixón do podio para ampliar o palmarés do centro anfitrión.

Actividades

Non só por oratoria estivo composto o día. O acto rematou cunha actuación musical, entrega de diplomas e agasallos aos finalistas e premios aos tres mellores alumnos.

Posteriormente celebrouse unha visita guiada polo centro histórico de Monforte e os seus puntos máis emblemáticos, unha intervención de dúas alumnas sobre a lenda monfortina por excelencia, a Coroa de Lume, unha comida de confraternidade e unha saída ao miradoiro do Duque.