El instituto público de educación secundaria y bachillerato de Quiroga denunció ante la Guardia Civil a un varón que se coló el jueves en el centro en horario lectivo. El hombre, de unos 50 años, entró por la puerta principal, sin saludar y portando una bolsa de plástico.

Cuando había recorrido buena parte del pasillo de la planta baja, una profesora lo interceptó. En ese momento el hombre pegó media vuelta y se marchó pidiendo perdón y diciendo que se había equivocado. Todo ocurrió en horario lectivo, durante uno de los recreos de la mañana.

Sobre los motivos que llevaron al hombre a acceder al edificio, desde la dirección del centro señalan que "non sabemos as causas nin coñecemos esta persoa que, o que está claro, é que non tiña que estar aquí".

Lo que sí confirman es que presentaron una denuncia ante el instituto armado por esta incursión "sen permiso".

La situación ha generado una importante alarma. En la mañana de este viernes, agentes de la Guardia Civil estuvieron en la entrada del centro vigilando la puerta principal de acceso al inmueble, que da a la Rúa Pereiro.

De puertas para dentro reinó la normalidad habitual del IES de Quiroga, un centro muy tranquilo y en el que apenas se registran incidentes.

El último se produjo hace casi cinco años, en 2018, cuando entraron a robar por una ventana durante el fin de semana. Entonces, recuerdan desde la dirección, "case non levaron nada, que aquí pouco hai".