Diego Arias: "Iba de recogepelotas al Lemos y soñaba con jugar"

¿Por qué decide dejar el fútbol?

Me encuentro cansado psicológicamente. El fútbol sénior implica muchas horas y días de dedicación, de entrenamientos por la semana y partidos el fin de semana. Si no estás bien físicamente, no compites. Yo ya llevo 20 años así y me siento cansado.

¿Va a seguir jugando al fútbol a otro nivel, sin que suponga tanto compromiso?

Mataré el gusanillo jugando pachangas con mis amigos, que fueron casi todos futbolistas que lo dejaron. Nada que implique un compromiso ni federarse. Lo de entrenar e ir a jugar el fin de semana se acabó.

Después de tanto tiempo, ¿sería capaz de decir de memoria los equipos en los que ha jugado?

Empecé con nueve años en el Calasancio, aunque antes jugué al fútbol sala en el equipo de los Escolapios. En el Calasancio pasé por los infantiles, cadetes y juveniles para luego fichar por el Lemos. Después pasé por la Sarriana, el Barco, el Bóveda, el Ferreira, de nuevo el Bóveda, el Atlético Escairón, el Arenas, otra vez el Lemos, la Sarriana, la SD Chantada y, para terminar, en el Lemos, en una tercera etapa.

Es una trayectoria muy vinculada al fútbol de la Ribeira Sacra, pero, sobre todo, al Lemos.

Sí, en el Lemos estuve once temporadas repartidas en esas tres etapas. Siempre que me iba a jugar a otros equipos solía haber gente de Monforte y hacíamos grupo para compartir coche y viajar juntos.

¿Qué significa el Lemos para Diego Arias?

Es especial. De niño era uno de los recogepelotas que iba a sus partidos en el Luis Bodegas. Todos soñábamos con jugar en el Lemos, era nuestra gran ilusión.

¿Cuál es el mejor recuerdo que le deja el fútbol?

Sin duda, el último ascenso a Tercera División del Lemos. Lo recuerdo perfectamente, fue en la temporada 2003/2004, con Albert Stroni como entrenador y después de una Liga muy competida. Ganamos en Santa Comba, nuestro rival por la segunda posición aquel año, y nos la jugamos en una promoción contra el Caselas. Ganamos en Monforte por 1-0 y luego empatamos 0-0 el partido de vuelta fuera de casa, donde lo pasamos un poco mal.

¿Y el peor?

La primera luxación de hombro que sufrí. Me pasó en Colexiata do Sar, en Liga Nacional juvenil. Era la primera vez y, además, fue una lesión grave e impactante. Me llevaron en ambulancia al hospital y no me daban colocado el hombro. Esta lesión fue reincidente para mí durante mi trayectoria, hasta me tuve que operar dos veces. Estuve un tiempo condicionado por ello. Por un lado sentía el fútbol con pasión, pero también tenía mucho miedo de lesionarme.

¿Veremos a Diego Arias vinculado al fútbol en el futuro? Como entrenador, directivo...

Ahora mismo no tengo nada en mente. Dentro de unos años a lo mejor me planteo sacar el título de entrenador. En este momento no lo voy a hacer. Necesito desvincularme una época del mundo del fútbol y resetear.