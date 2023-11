La huelga de los bomberos comarcales mantiene cerrado el parque de Chantada

La huelga indefinida que mantienen los bomberos comarcales de Galicia desde el pasado mes de junio provocó que en la jornada de este miércoles permanecieran cerrados siete parques de la comunidad, de los 24 totales que hay. En la provincia de Lugo estuvo sin servicio el de Chantada, mientras que en A Coruña están afectados los de Santa Coba, Arzúa y Ribeira; en la de Pontevedra, Vilagarcía y O Porriño, y en la de Ourense, el de Verín. Destacan que la comarca de Valdeorras, además, solo está atendida por dos efectivos. "Está baixo mínimos", dicen.

Desde el comité de huelga subrayan que esta situación se da "sen que ningún dos máis de 450 bombeiros que prestan servizos nos consorcios estea a facer uso do seu dereito á folga", un hecho que "reafirma a reclamación do colectivo, de que sen a vontade dos traballadores para que se dispoñan a facer horas extraordinarias de carácter voluntario, o servizo non se sostén". En este sentido, insisten en reforzar la dotación de personal para poder cumplir los calendarios laborales.