Hotusa abre una oficina en Monforte para su departamento de tecnología

El grupo hotelero Hotusa, presidido por el empresario chantadés Amancio López Seijas, ha abierto en Monforte una nueva oficina. En el número 45 de la Rúa Cardenal se ubica ahora el departamento de tecnología de la compañía.

Fuentes de Hotusa destacaron que esta expansión y la instalación en la ciudad del río Cabe de dicha sección de la potente cadena se ha efectuado, sobre todo, para favorecer la colaboración con el instituto A Pinguela a la hora de impartir el ciclo superior dual de Desenvolvemento de Aplicacións Web. Las clases teóricas se llevan a cabo en el centro y hay un periodo de prácticas en la empresa.

Por otro lado, la sede está compuesta por profesionales de la zona, a quienes les puede resultar mucho más cómodo trabajar desde Monforte que en la sede de Hotusa en Chantada, con más de 200 personas contratadas.

En Monforte, el grupo cuenta en la actualidad con seis empleados, aunque la instalación está dimensionada para 20. Desde Hotusa indicaron que las expectativas de crecimiento de la nueva oficina estarán "directamente relacionadas con la posibilidad de incorporar nuevos perfiles de informáticos locales".

Consecuencias. La llegada de Hotusa puede suponer una mayor tensión en el sector inmobiliario. Ya hay dificultades para alquilar pisos, sobre todo por la cantidad de gente que ha llegado de fuera para trabajar en la renovación de la línea ferroviaria que conecta Lugo, Monforte y Ourense.

Esta circunstancia se da también en Chantada, donde hay una gran demanda de vivienda y muy poca oferta desde hace aproximadamente una década, tiempo que coincide con el establecimiento de Hotusa en la villa, en 2012.

Y es que la cadena hotelera trasladó un total de 14 departamentos de Barcelona al municipio natal de su presidente. Son los de selección y desarrollo, laboral, fiscal, jurídico, de tesorería, administración Restel, reservas, contratación, comercial, márketing digital, desarrollo IT, sistemas, contabilidad y channel manager.

Un hotel de lujo en Róterdam

Una de las marcas comerciales de Hotusa es Eurostars Hotels, que ha cerrado un contrato de arrendamiento con la compañía The View of Róterdam para la explotación en esta conocida ciudad neerlandesa de un lujoso hotel de cinco estrellas.



Nuevo país

El aterrizaje en Róterdam supone el primer establecimiento de la cadena en Países Bajos, país en el que hasta ahora no operaba.

El edificio tiene una superficie de 11.000 metros cuadrados, doce plantas y un área comercial con marcas de lujo, restaurantes, zona residencial y oficinas.

Hotusa tiene 250 establecimientos en 19 países con las marcas Eurostars Hotels, Áurea Hotels, Exe Hotels, Ikonik Hotels, Crisol Hotels y Tandem Suites.