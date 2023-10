Los hoteles de Chantada agotan las plazas por el regreso del Castañazo

Todavía quedan tres semanas para el regreso del Castañazo, un festival que no se celebra desde 2019, pero los hoteles de Chantada, donde se lleva a cabo el evento, ya están a rebosar de cara a los días 27 y 28. Entonces tendrá lugar el ansiado regreso, tras cuatro años de ausencia.

La asociación que organiza el Castañazo presenta cambios, comenzando por la dirección, en la que Fernando Vázquez ha cogido el relevo de Ibán Gómez. La apuesta es por el continuismo, con el fin de mantener el éxito de un festival que se ha convertido en un clásico del otoño en toda Galicia.

Desde la organización son optimistas y apuntan a un gran volumen de venta de entradas. Se han adquirido más que a estas alturas en 2019, año de la última edición, que fue también la de mayor asistencia de público. La expectativa es alcanzar en cada una de las dos jornadas las 3.000 personas, 6.000 en total. La cita será, como siempre, en el mercado ganadero.

Los hoteles al completo

Lo confirman en el hotel Mogay. Tanto el viernes 27 como el sábado 28 están al completo. Y el motivo, aseveran al ser cuestionados por este periódico, es el Castañazo. "Casi todo son reservas individuales. El resto del mes sí tenemos huecos, pero para ese fin de semana estamos llenos, así que por nuestra parte el regreso del Castañazo es muy positivo", apuntan desde el negocio.

También en el hostal Dpaso hacen un gran balance. "Temos un pouco de todo, tanto público coma algún grupo", dicen antes de precisar que no cuentan ya con sitio para ninguno de los dos días.

En A Pousa do Asma sucede lo mismo. "A día de hoxe está todo cheo", indican en referencia tanto al espacio común con literas como a los apartamentos. "Xa chegamos a estes números hai tempo, porque a xente comezou a chamar con moita antelación, mesmo en agosto", concluyen.

Otro lleno lo presenta el hostal Yoel, donde siempre "estivemos moi contentos co Castañazo". Todavía reciben llamadas. No les queda otra que mandar huéspedes a otros establecimientos. Las plazas se han agotado hasta fuera de Chantada. Es el caso del hotel Río Bubal de Carballedo, sin espacio para el viernes ni el sábado.

Cuatro pabellones estarán habilitados para dormir

La organización del festival habilitará hasta cuatro pabellones deportivos para que los asistentes puedan dormir. Dos estarán en la entrada a Chantada desde Monforte, en el instituto Val do Asma y, al lado, el colegio Eloísa Rivadulla. Los otros se ubicarán en el colegio Xoán de Requeixo y el instituto Lama das Quendas, uno enfrente del otro. A los pabellones solo será posible acceder con el abono del festival. Es necesario hacerse primero con la pulsera para pasar la noche en alguno de los recintos.

Desde el Castañazo apuntan que están ya buscando alojamientos para los grupos que conforman el cartel y sus equipos más allá de la comarca, en ayuntamientos cercanos como O Saviñao.

Cuatro años y una pandemia después, mucha gente en Chantada transmitió sus deseos de que regresase el Castañazo, uno de los eventos que animan el otoño en la villa del río Asma.

El programa: conciertos, actividades infantiles, cantos de taberna y magosto popular

El viernes 27 tendrán lugar los conciertos de Fillas de Cassandra, Narco, Tremenda Jauría, Lágrimas de Sangre, Rastreros y Grande Amore. Para el sábado 28 quedan las actuaciones de Dakidarría, Mafalda, Tropa do Carallo, Sons of Aguirre & Scilla, Arrhythmia y Rebeliom do Inframundo.

Además de estos directos que conforman el cartel del regreso del Castañazo, el evento se complementa con otras actividades. Algunas son pensadas para los niños, con espectáculos especiales que tendrán lugar el sábado 28 por la mañana en el auditorio municipal.

Ya por la tarde, ese mismo día, se llevarán a cabo los esperados y siempre divertidos cantos de taberna, por establecimientos hosteleros del centro del municipio. Al finalizar, y antes de que den comienzo los conciertos de la segunda jornada, se celebrará un magosto popular. La idea de la organización es que sea al aire libre, si el tiempo lo permite.

Una esperada vuelta

El Castañazo era uno de los pocos eventos que todavía debían retomarse tras estallar la pandemia de covid19 en 2020. Algunos festivales en Galicia optaron por adaptarse a las distintas y cambiantes normas sanitarias vigentes en cada momento, pero otros, como el de Chantada, esperaron. Y es que en este caso, la pandemia supuso también un periodo de reflexión y reestructuración de la asociación organizadora.