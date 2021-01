El hotel, restaurante y sala de fiestas Las Vegas cierra tras 50 años de vida

El hotel, restaurante y en sus tiempos sala de fiestas Las Vegas de San Clodio, en Ribas de Sil, ha colgado el cartel de cerrado tras casi medio siglo de actividad. Sus propietarias, las hermanas Manuela y Carmen Prieto, han llegado a su edad de jubilación y ya no tienen fuerzas para seguir adelante con el negocio. Esperan que alguien lo alquile y mantenga vivo este establecimiento, emblemático en la comarca quiroguesa, cuya fama llegaba tanto a la Terra de Lemos como a la comarca ourensana de Valdeorras.

Las encargadas de este negocio familiar fueron emigrantes en Suiza y, de vuelta a San Clodio, cogieron el traspaso de un amplio edificio situado en la Rúa do Ferrocarril para poner en marcha un local de referencia en la zona. "Aquí naceron os nosos fillos e aquí levamos toda a vida", recuerda Manuela.

En los comienzos organizaban multitudinarios bailes, siempre amenizados por orquestas o grupos musicales. "A pista de casi 400 metros cadrados enchíase de xente e iso funcionou moi ben durante uns anos, ata que empezaron as discotecas, que foi cando decidimos deixala só como terraza", comenta.

Y es que los fines de semana, la pista de Las Vegas "era lo más", dice Manuela, y a ella llegaba gente de la Valdeorras y también de la zona de Monforte. "Formáronse parellas que acabaron casando", recuerda entre risas.

A lo largo de 50 años, Las Vegas fue testigo de los cambios y evolución de la villa. La cercanía de la estación de tren, pues está enfrente, fue clave. "Moitos viaxeiros paraban aquí antes de comezar a viaxe ou ao chegar, eran grandes clientes", señala Prieto, que también tiene un recuerdo para los taxistas de la zona, que "tiñan que facer turnos de tanta xente que chegaba á estación".

Más recientemente, la declaración del geoparque Montañas do Courel y el auge del Camino de Invierno fueron un nuevo empujón. Manuela indica que, incluso cuando el geoparque era solo un proyecto, "traballamos con moita xente que viña facer rutas e quedaba aquí a comer e durmir".

Son recuerdos que esperan se queden en eso, pues confía en que alguien coja su testigo.

Muchas reacciones en redes sociales

Unas semanas atrás, las hermanas Prieto publicaron un anuncio en las redes sociales diciendo que cerraban las puertas de tan emblemático establecimiento. Las reacciones de la gente no se no se hicieron esperar. Todos coincidían en los buenos recuerdos que les traía momentos pasados en ese establecimiento, sobre todo en la sala de fiestas al aire libre. Otros lamentaban que, sin este establecimiento, "San Clodio ya no será lo mismo". Los propietarios han facilitado el número de teléfono 699.32.14. 86 para las personas que estén interesadas en el alquiler y quieran retomar la actividad de este establecimiento de San Clodio.



Alternativas

El cierre del hotel Las Vegas supone la pérdida de unas cuarenta plazas que, hasta que no reabra sus puertas de nuevo, se verán compensadas por las que se habilitarán en O Estanco y los apartamentos El Derroche, en Quiroga.