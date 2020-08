Hosteleros de Monforte se someterán a pruebas para buscar asintomáticos

Hosteleros de negocios situados en el centro dese someterán a pruebas para detectar positivos asintomáticos que puedan actuar como vectores de transmisión de Covid-19, según han confirmado fuentes de. El brote de lase considera relacionado con el ocio nocturno, pues la mayoría de casos, que según el Sergas ya son 77, se corresponden con menores de 30 años.El Ayuntamiento informó tras una reunión delde que la mayoría de contagiados no presentan síntomas. También especificó que la semana pasada se hicieron en Monforte 645 PCR, una media de aproximadamente cien por día.El alcalde,, presidió el consejo y se quejó de que la comunicación con el Sergas fue muy poca inicialmente. El regidor añadió que tras una conversación con el conselleiro de Sanidade el pasado viernes esta situación mejoró y actualmente, reconoció, se facilitan datos oficiales a través "dunha chamada diaria".Algunas de estas críticas a la Xunta no gustaron a la portavoz del PP y miembro del Consello Municipal de Saúde,, que abandonó la sesión poco antes de que terminase. La representante popular dijo que su decisión se debió a que Tomé "desviou o tema en canto se abordaron cuestións que afectan as súas competencias para intentar converter a reunión nunha sucesión de ataques a".Además de Tomé y Varela, la teniente de alcalde,, y los concejales de Esperta Monforte,, y del BNG,, acudieron a una asamblea que también contó con la presencia de integrantes de los colegios oficiales de enfermería y psicología, las asociaciones de vecinos y la plataforma en defensa de la sanidad pública.Uno de los acuerdos a los que llegaron fue apoyar un escrito presentado por el colegio de enfermería en el que se solicita a laque se destine un enfermero o enfermera a cada centro educativo. El objetivo es ayudar al profesorado con la gestión de la pandemia en las aulas cuando empiece el curso.. Tomé hizo alusión a algunos comentarios en las redes sociales en los que se acusaba al Ayuntamiento de desatender a las familias afectadas por el brote. "Os servizos sociais falaron cos usuarios, que é con quen están en contacto, e a través deles ofreceron axuda aos demais veciños", explicó el alcalde.El regidor monfortino añadió que desde el Ayuntamiento se atendieron otras llamadas de ayuda producidas en los últimos días y aseguró que lase encargó de repartir medicinas. También recordó el convenio con, cuyos voluntarios "achegan alimentos aos domicilios que así o precisan".José Tomé indicó además que según los datos recabados por el gobierno local en el hospital comarcal y los centros de salud, los contagios superan ya los 80. El alcalde de Monforte explicó que ocho o diez se corresponden con personas que residen en la ciudad del Cabe pero no están empadronadas y que habría que sumar gente de otras comunidades, de las que no hay información aún.